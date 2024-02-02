大掃除翻出3款骨董級紙鈔 眾人驚：看見房子頭期款了

小時候每到過年總是充滿期待，除了豐富的年夜菜之外，還能穿新衣、放鞭炮，更重要的是長輩給的壓歲錢。有一名網友在近日大掃除時竟然找到數十張快50年前的紙鈔，讓不少人看了直呼「發達了」。

從原PO在臉書「爆廢1公社」貼出的照片看到，桌上放著一大疊捆起來的10元鈔票，還有兩張50元、13張綠色百元紙鈔，每張都保存得非常完好。原PO因為快過年了，近日家裡大掃除，沒想到竟然找到這些「小時候的壓歲錢」，讓他笑說「快50年了，都過期了」。

根據中央銀行的《歷年新臺幣鈔券》圖檔介紹，10元鈔票是民國65年版，發行時間是民國67年；100元綠色紙鈔是民國61年發行；比較特別的是50元鈔票，設計相當新穎，據中央銀行臉書透露，主要是為了慶祝新臺幣發行50週年，因此特地在民國88年6月15日發行這款50元塑膠紙鈔，限量印製3,000萬張，也是中央銀行唯一一次發行過的塑膠鈔券。

不少人看了都相當驚喜，「發財了，鈔票號碼好的話，更有收藏價值」、「上面那兩張50元的非常有價值」、「有收藏家要的話可以換很多錢欸」、「這些都很有潛力，要好好保存」、「我看見房子的頭期款欸」、「有人在收購的，或是放到網上賣」、「保持的很好，相信很多藏家會購買收藏」。