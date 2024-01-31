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好毛…家中1便宜家電「常在半夜亮」 網歪樓：是鬼魂探測器！

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友使用便宜的雜牌感應燈，但因為該電燈經常在半夜沒人時，突然亮起來，讓他感到很困擾。示意圖／ingimage
有網友使用便宜的雜牌感應燈，但因為該電燈經常在半夜沒人時，突然亮起來，讓他感到很困擾。示意圖／ingimage

近年來，越來越多人重視環保，將家中部分區域的電燈改為感應式。就有網友在「裝潢DIY研究室」分享，之前家人買了便宜的雜牌感應燈，沒想到該電燈經常在半夜沒人時，突然亮起來，讓膽小的原PO感到很困擾。

原PO表示，先前家人買了一台便宜的雜牌感應燈，自己原本想說這類東西使用起來應該都差不多，「結果想不到感應功能很差，常常半夜沒人也會自己突然亮起來」，所以經常沒用多久就沒電。

原PO透露，他本身很膽小，經常因為感應燈突然發亮而嚇到，並對此感到非常困擾，最近才決定趁著過年大掃除時，將其丟掉。他說明，自己目前已改買他牌感應燈，「希望大品牌的感應能準一點，不要再隨便沒人就亮起來…」。

貼文底下，許多過來人分享使用經驗，「我之前也是會沒人自己開關，後來發現是裡面有螞蟻」、「我家也買這隻，也是半夜自己亮，現在拿來當手電筒工具」、「一樣會亮，蚊子、蒼蠅、昆蟲飛過去一樣會亮，掃到鬼魂也會」、「我的更厲害，可以隔牆感應」、「感應是一回事~它的蓄電力也是頗差的，時不時就要充電」。對此，有網友提供解決方法，「用半透明膠帶把感應器貼一下，降低靈敏度」、「我的以前也是這樣，所以改成手動開關」。

不過還有許多網友搞笑歪樓，「你確定真的沒人嗎？」、「有感應到，只是你看不見」、「這我懂！鬼魂探測器」、「我以為進到了靈異公社版」、「我懷疑阿祖有回來，但是我沒證據」。

DIY 螞蟻 蚊子 靈異

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