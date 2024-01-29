童年回憶！「巧連智月刊」將停止受理訂閱 家長哀號：求紙本繼續發行

創刊已35年的《巧連智月刊》，今（29）日突然宣布將於2024年3月1日停止受理新訂閱與續訂，引起大批網友的不捨。圖／擷自「巧連智」

陪伴無數大朋友、小朋友共同成長的《巧連智月刊》，創刊已35年，今（29）日突然宣布將於2024年3月1日停止受理新訂閱與續訂，引起大批網友的不捨。

「巧虎好朋友（巧連智）」官方臉書表示，《巧連智月刊》自1989創刊以來，陪伴台灣183萬個家庭快樂成長，共同創造許多歡樂時光。為了因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變及學習工具的演進，巧連智將調整事業策略和月刊商品轉型，邁向新階段的起點。

公告稱，《巧連智月刊》將於2024年3月1日起停止受理新訂閱與續訂，「訂閱中的朋友們請放心，您的收書權益完全不受影響」，《巧連智月刊》將持續出刊至用戶定月到期的期數。巧連智表示，孩子成長最需要的生活自理、品格禮貌、智育養成等黃金學習內容，將會以全新樣貌與大家見面，「巧虎商品、英語／語文／數學等學習商品、巧虎舞臺劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道等事業」，也將持續運營，陪伴親子共享成長學習的喜悅。

消息一出，立刻引起家長們熱議、「拜託紙本繼續啊！還有巧筆和快樂筆小朋友都超級愛的」、「紙本月刊品質超好，我是寶寶版訂戶，外出坐車都少不了巧連智誒」、「希望紙本繼續發行，不想讓寶寶看3C啊」。還有PTT鄉民表示不捨，「紙本月刊要停刊了，時代的眼淚」、「念幼稚園的時候訂好訂滿，還有《小牛頓》」、「以後要跟後輩解釋什麼是巧連智了，QQ」。