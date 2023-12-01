原來迷信都是真的？ 女子手指月亮耳後驚現割傷痕跡

許多人從小就被教育「不要用手指指月亮」，避免被月亮「割耳朵」，成為台灣社會著名的迷信之一。對於這項迷信，許多人是半信半疑，但最近有網友分享出遊時，晚上不小心指到月亮後，耳後竟出現一條割傷的痕跡，引發熱議。

一名網友在Dcard上發文表示，昨日搭車看夜景時，不經意指著月亮，接著才意識到自己不小心用手指指到月亮了，雖然對於「用手指指月亮會被割耳朵」的說法並不太相信，但還是伸手摸了摸耳朵，結果發現耳朵周圍似乎有些脫皮，還有一條類似傷口的痕跡。當原PO請旁人幫忙看看怎麼回事時，發現原PO的耳朵居然有一條割傷的痕跡。原PO說，雖然有專家認為這其實是異位性皮膚炎的緣故，「但怎麼可能指完月亮馬上發生異位性皮膚炎呢？」

對此，許多網友紛紛分享自己也被「割耳」的經驗，「我以前也有過！而且真的會痛」、「我小時候白目一直指，隔天起床發現我的枕頭有血，耳朵上有乾掉的血漬跟傷口」、「我也有過，痛到我以為月娘要把我耳朵割下來」、「小時候不相信，當天晚上跟妳照片一樣狀況，想說也只是脫皮，結果越裂越大，耳垂接縫處裂開至少有一公分，後來很認真跟月亮道歉隔天直接癒合，超級詭異」。

不過也有網友對「割耳朵」的說法嗤之以鼻，認為比較有可能是天氣乾燥、異位性皮膚炎所導致，「沒欸，我之前狂指也沒事」、「目前科學根據是，有『被割到的感覺』的這些人，其實是有異位性皮膚炎，並拿之前聽到的迷信做連結」、「妳在看月亮之前，耳朵說不定就有刮痕了」、「那是因為你心裡覺得指月亮會被割耳朵，所以下意識會一直去摸耳後，手上本來就細菌多，耳後皮膚又薄，才會出現這種狀況」、「那這樣的話很多nasa的工程師可能都沒耳朵了」。

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