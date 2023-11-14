經典廣告台詞你會哪句？ 網笑：這句說出口就代表「老了」

有些廣告為了引人注目，常常別具巧思，透過諧音、歌曲讓人琅琅上口，日前有位網友拋問「有什麼廣告台詞一說出來，就讓人知道你有年紀了？」原PO分享「像是中興百貨的陶瓷娃娃：我要來企買衣湖」，貼文曝光後，引發許多網友分享。

一名網友在PTT指出，網路上很多老鄉民，應該都經歷過老三台年代，而自從第四台開放後，廣告百家爭鳴，有很多經典的台詞至今都琅琅上口，因此他好奇問大家「有什麼廣告台詞一說出來，就會讓人知道你有年紀了？」

對此，許多網友熱烈分享「一家烤肉萬家香」、「喜歡嗎？？把把（爸爸）買給你」、「有種果汁真好喝」、「斯斯保肝」、「貓在鋼琴上昏倒了」、「QOO有種果汁真好喝～」、「愛之味麥啊茶（麥茶）」、「為什麼不買電腦呢？把拔頭腦比電腦好」、「冰……冰過頭了啦」、「你是我高中同學？我是你高中老師」、「只要是我喜歡有什麼不可以？」、「大同大同國貨好」、「再忙，也要陪妳喝杯咖啡」、「蝦味先 呷咩鮮」、「你累了嗎？喝蠻牛」、「Mr伯朗～咖啡」、「感冒要喝川貝枇杷膏」、「就是那個光、就是那個光」。