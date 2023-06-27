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童年回憶！天龍國信義區巷弄竟有「快可立」 網喊：保育類必喝

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市信義區永吉路巷弄裡的「快可立」手搖飲。 圖擷自Google街景
台北市信義區永吉路巷弄裡的「快可立」手搖飲。 圖擷自Google街景

台灣人愛喝手搖飲料，一條街連開好幾家手搖飲店是常有的事，但你還記得小時候常喝哪家手搖飲？是否都不見了呢？有網友在臉書社團「信義區三兩事」分享，台北市永吉路278巷裡竟然藏著這間充滿很多人童年回憶的「快可立」。

網友在社團分享，永吉路278巷還有這間保育類的手搖飲店「快可立」，他大喊「不輸松山路、永吉路30巷整排的飲料店，沒事各位就去捧場一下吧」，他也分享飲料這間店價格也很佛心，「我剛是買三杯珍奶105」。

網友分享最愛，「小時候打賭，都指定要喝最貴的蛋蜜汁」、「之前在樹林找朋友看到休閒小棧都漲價了，這家不知道有沒有漲」、「我都喝芋頭口味的奶茶」「這間綠豆沙必喝!」「綠豆沙加珍珠」、「這家的百香綠很百香，我超愛」、「我愛喝他們家的黑磚奶茶」。

網友掀起回憶殺，「這家店的老闆原本在永吉路上開柯達攝影，納莉風災淹水器材都泡湯後，就改到永春開快可立。」、「這個超過25年了吧！稀有品種」、「老闆的臉跟10年前一樣都沒老」、「居然還有！等我」、「價格真的是佛心，從國中喝到長大」、「之前在樹林找朋友看到休閒小棧都漲價了，這家不知道有沒有漲」、「信義區有不只一種保育類，還有漫畫租書店」。

20年前的手搖飲三巨頭「休閒小站、葵可利、快可立」曾經盛極一時，如今都已淡出市場，許多年輕網友「根本沒聽過」這些店，這三家手搖飲當年都是銅板價，珍珠奶茶一杯甚至只要25元，和現在一杯飲料動輒近百價格，可以說天差地遠。

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