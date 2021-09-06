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珍奶才25元！手搖飲三巨頭殞落 網曝「關鍵原因」

聯合新聞網 / 綜合報導
飲料店休閒小站。報系資料照
飲料店休閒小站。報系資料照

近年來手搖飲店相當多樣，不只飲料品項越來越特別，價格也水漲船高，一杯飲品都可能破百元。有網友表示，20年前的手搖飲三巨頭「休閒小站、葵可利、快可立」如今已退出市場。許多網友都說「根本沒聽過」，還有人直言「不敢喝」，雖然這三家飲料相當便宜，珍珠奶茶只要25元，但內容物更不營養，令人有疑慮。

有網友在PTT發文表示，20多年前手搖飲店有三巨頭，包括休閒小站、葵可利、快可立，這三家店幾乎壟斷全台手搖飲市場，一罐700毫升的紅茶只要20元，還有賣豆花、刨冰等甜品，現在手搖飲店越來越多，這三家老店幾乎完全被取代而退出市場，讓他直呼「為何會如此？」

對此，許多網友都沒聽過這些店家，直言「你幾歲了？」、「完全沒聽過」、「那是什麼？」也有網友表示「南部這三家還是很多，台北比較少見」、「打不贏50嵐」、「這三家用過多少茶葉？你自己想」、「太便宜不敢喝」。

還有網友表示「休閒小站有到對岸發展」、「休閒小站現在在中國賣鮮芋仙賺翻了，出去就迅速佔領市場了」、「我聽過杯樂而已」、「我買過，珍珠奶茶25元」、「杯樂10元屌打」、「印象中三巨頭是50嵐、清心、COCO」。

珍珠奶茶 PTT

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