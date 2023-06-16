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許傑輝捲性騷辭《全民大悶鍋》 網憶當年狂推1人：還沒演看到他就想笑

聯合新聞網／ 綜合報導
網友一致認為藝人九孔是全民大悶鍋班底中最搞笑的藝人。圖擷自臉書
網友一致認為藝人九孔是全民大悶鍋班底中最搞笑的藝人。圖擷自臉書

藝人許傑輝性騷擾事件連環爆，他已宣布退出演藝圈，他當年曾加入由王偉忠製作的《全民大悶鍋》、《全民最大黨》節目班底，王坦言當時正是因為被投訴性騷擾而請辭。PTT網友討論「全民大悶鍋誰最好笑？」其他人一面倒狂推「九孔」，有人直言「每次都模仿超獵奇的人物，剛看到他，還沒開演就想笑了」。

許傑輝退出演藝圈，而他當年也曾加入《全民大悶鍋》、《全民最大黨》節目班底。PTT趁勢討論「全民大悶鍋當年誰最好笑？」一名網友表示，以前的全民大悶鍋聚集演藝圈線上最知名的搞笑與模仿藝人，如郭子乾、邰智源、白雲、九孔、洪都拉斯等人，他好奇「最好笑、最好看的是誰？」

許多網友都認為九孔是最好笑的一名藝人，紛紛留言「九孔，每次都模仿超獵奇的人物」、「推不好笑的九孔，不好笑卻又覺很好笑」、「九孔還有歌劇魅影，每次都要拿著名牌」、「當然是九孔的金鋼狼」、「九孔啊，不好笑到很好笑，最高境界」、「九孔，演的最爛卻最好笑」、「九孔，只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。

還有人留言「九孔跟白雲，自帶喜感」、「九孔是剛看到他，還沒開演就想笑了」、「九孔的V怪客是我看過最像的」、「九孔，沒拿個牌子沒人知道他模仿誰」、「九孔的扮演如果沒有服裝搭配基本都是靠牌子認的，某一次九孔裝任賢齊和任賢齊裝九孔，兩個都是不像，但是有笑果」。

其他則有網友推薦「我個人覺得阿Ken是裡面最有才華的」、「我只服台柱-郭哥」、「費翔也很北爛」、「費翔每次都要唱歌」、「施主席轟趴-洗錢趴現在還會回顧」、「單元是阿洪之聲，平均是邰智源」、「我覺得是郭子乾」、「邰智源兩岸什麼的，旁邊站阿ken也很好笑」、「白雲，以前還模仿過酷龍」。

性騷擾 洗錢 許傑輝 九孔

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