時代變了！他問「年輕人還擺供桌看時辰拜拜嗎」 網吐內心話

每個人的宗教信仰都不同，再加上時代的改變，有些傳統習俗也逐漸簡化或消失。一名網友就在網路上發文，好奇詢問「年輕人還知道拜拜相關習俗嗎？搬出去住還會擺供桌拜拜嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

昨（8）日一名網友在PTT上以「這一代的人還知道拜拜相關習俗嗎？」為題發文，原PO表示小時候看家裡拜拜，雖然知道要看時辰和準備相關供品，但長大後還是記不清楚是要準備什麼，以及是幾月幾號幾時要拜拜。原PO透露離開家鄉讀書後，認識許多來自台灣不同地方的人，也發現各地的民俗信仰其實不太一樣。對此，原PO詢問「所以我想說年輕人搬出去住還會擺供桌拜拜嗎？還是想到就去廟用手拜拜就好？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我家是打成一張單子，每年的農曆國曆也打上去，要拜什麼也寫進去，準備起來也還好」、「拜拜讓心安定，就減少出事的可能，另外我相信人的念想有力量，參加大甲媽遶境有感覺到力量」、「娘家和婆家都有拜拜，我覺得就尊重啦，簡單拜，心意有到就好」、「從小幫忙拜拜習慣了，還真的覺得不是什麼大事」。

也有網友提到，「再過幾年拜拜的習俗就要沒了吧」、「我家裡都沒神明廳了，祖先直接放園區，連掃墓都不是每年去了」、「我們家到我這代應該就沒了」、「拜拜的習俗會跟農民曆一樣漸漸地成為歷史的灰燼啦」、「我完全不拜拜，但是尊重啦」、「從爸爸那代就停了，我也不打算搞自己」、「我現在頂多去土地公廟或大廟拜拜，我自己家連地基主都沒拜」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。