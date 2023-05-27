日本為何曾流行「109辣妹」？網陷回憶：當年她超紅引起模仿

日本曾有段時間流行「黑辣妹」，又稱「109澀谷辣妹」，常出現在東京澀谷區（Shibuya-ku），有網友好奇在保守的日本，為何曾經流行過把皮膚曬成小麥色？

原Po在PTT發文詢問，疑惑「這些妹子是比較叛逆嗎？還是這是當時女生的流行，好像叫澀谷辣妹的樣子，有沒有日本史達人可以解惑的？」

貼文一出，網友紛紛回憶「黑肉、金髮、泡泡襪」、「真的，過多久都無法理解的流行」、「流行本來就沒道理」、「這現在也還有喔」、「日本妹以前一陣子很哈黑人」、「白眼影、短裙、學生服、小麥膚色」，也有人指出「致敬安室奈美惠啊，黑辣妹始祖人物」、「安室是有格調的打扮，模仿她的很多都走火入魔」、「因為安室奈美惠很紅」、「因為安室是流行指標，109幾乎都致敬她」、「109妹當年是致敬安室，濱崎步是讓日本妹白回來的」。

事實上安室奈美惠來自沖繩，皮膚看起來健康、有元氣，加上都穿著服飾店可以買到的衣服，出道以後，安室奈美惠的打扮引起許多少女模仿。而「109」則是澀谷一家服飾百貨公司的名字，也是澀谷的地標，和流行服飾的大本營。