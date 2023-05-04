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孩要站起卻重跌！媽重播「9秒靈異片」100遍 網喊毛：無形的

聯合新聞網／ 綜合報導
父母兩人把這段9秒影片看了100遍，還是搞不懂小孩為什麼會摔倒。圖擷自靈異公社
父母兩人把這段9秒影片看了100遍，還是搞不懂小孩為什麼會摔倒。圖擷自靈異公社

每個人的信仰都不同，有些人相信世界上會有靈異事件的發生。日前一名網友上傳一段小孩在球池玩耍的影片，小孩準備站起來的時候，似乎被一股看不見的力量往後拉，整個人瞬間趴倒在地，影片曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書社團「靈異公社」分享一段9秒影片，可以看見一名身穿黃色衣服的小孩原本想從軟墊上站起來，結果下一秒腳卻突然向後伸，整個人用力跌了下去。對此，父母兩人把這段9秒影片看了100遍，還是搞不懂小孩為什麼會摔倒，就算放慢速度看也找不到原因。

貼文底下吸引大量回應，不少網友嚇壞表示，「沒踩到球，手扶的位置也沒滑走，蠻詭異的」、「弟弟是雙腳被騰空的感覺，像是被某個力量絆倒」、「我兒子也有類似經驗，在學校被推一把跌倒，明明後面沒站人，戴個護身符之類，到處都有無形的」、「被故意拉的，我個人建議帶去廟裡處理」。

也有網友冷靜指出，「經過我回放3982次後發現，左腳疑似有發力，右手似乎還沒確實扶穩，襪子摩擦力不足所導致，孩子想要跳起但是滑倒了，動作我覺得有連貫」、「小朋友身體還不夠協調，想跳上去結果跌倒，不用想太多」、「他想跳起來，結果滑倒了，就這樣，沒事的」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

靈異公社 父母

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