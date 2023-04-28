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路邊撿到「免費玩具」 引網共鳴喊童年回憶！他讚：看著轉很好玩

聯合新聞網／ 綜合報導
網友撿到桃花心木的種子。圖擷自臉書
網友撿到桃花心木的種子。圖擷自臉書

過去網路、手機等還不發達的年代，許多人會利用隨手可見的物品作為玩具，有網友在路邊撿到「童年回憶」桃花心木種子，引起網友共鳴。有人表示，「小時候都會搜集一大堆，找一個高處再灑下來，看著旋轉很有成就感」。

一名網友在臉書社團爆料公社分享，他在路邊撿到小時候的回憶，照片中可見是一個咖啡色的植物，左右各一瓣，模樣神似脆脆的餅乾。

其他網友立刻看出來這是「桃花心木的種子」，紛紛留言「小時候會特地收集一堆，找一個高處，再灑下來，看著旋轉，很有成就感」、「桃花心木，被果實打到準備送醫的概念」、「會旋轉」。

還有網友留言「小時候都會跑到一樓撿，跑到三樓丟」、「這好玩欸」、「飄飄葉」、「轉吧轉吧」、「旗山孔廟超多」、「最近也在我家公園發現好多，真的有趣」、「好懷念這個免費小玩具」。

爆料公社

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