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萬物齊漲什麼沒漲？網曝這樣東西超佛心 23年來沒漲價！

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來油電雙漲、油電雙漲，產商為了維持利潤只好將成本轉嫁也消費者，然而唯獨薪水凍漲。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
近年來油電雙漲、油電雙漲，產商為了維持利潤只好將成本轉嫁也消費者，然而唯獨薪水凍漲。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

近年來油電雙漲，廠商為了維持利潤只好將成本轉嫁給消費者，然而唯獨薪水凍漲。日前爆出台東大學自助餐一樣主餐及四樣配菜就要價180元，連「三媽臭臭鍋也漲價了」，更有網友眼尖，發現超商的冷凍食品漲了快50%，被調侃「漲幅也太離譜了吧，以前的價格真的回不去了」，鈔票變薄了，讓小資族飽受生活壓力。

日前就有網友在PTT上以標題為《一人說一個23年沒漲價的東西》為文，表示從2020年到2030年開始，牛肉麵從60漲到150、雞腿便當從60漲到120、紅豆餅從5元漲到15，並且詢問大家，到底有什麼東西23年來都沒漲過價？

該貼文馬上引發迴響，大批網友回文表示「麥香系列」，表示麥香紅茶、麥香奶茶等23年來都沒有漲過價。超佛心的凍漲策略被稱為「國民飲料」。麥香紅茶、麥香奶茶歷經油電雙漲、金融海嘯、基本薪資上調、原物料上漲，沒有漲價轉嫁消費者，維持銅板價，被網友公認超級佛心。

樓下鄉民也紛紛表示認同，「麥香紅茶萬年十元」、「麥香唯一沒漲價的東西」、「麥香真的厲害還是10元」。不過也有網友表示，「健保藥價啊，不漲還跌，爽的勒」、「去醫院連自費品項都降價勒你說呢？」

先前就有網友在 PTT題為「為何麥香多年來可以一直這麼便宜」進行討論，網友紛紛解析「化工便宜」、「因為本來利潤80%現在少賺一點還有50%」、「佛心+你知道以前賺多大惹吧」、「原本一瓶賺9.5，成本漲後一瓶只能賺8.5元」、「有漢堡的專利就吃不完了，賣飲料只是興趣」、「以前有專業的爆料過鋁箔包飲料的成本不到2塊」、「糖水是要多貴」、「生活泡沫綠茶好像也都沒漲價吧？共通點就是糖水啊」、「原料便宜的要死」。

物價 通膨 薪資凍漲

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