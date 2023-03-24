六福村養100多隻狒狒幹嘛？ 內行人曝真相「和納莉颱風有關」

桃園地區出現一隻狒狒逃竄，目前還沒有找到，而狒狒的相關話題也引起各界關注。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「六福村養100多隻狒狒幹嘛？」而貼文曝光後也掀起討論，有內行人解答了。

昨（23）日一名網友在PTT上以「六福村養100多隻狒狒幹嘛？」為題發文，原PO提到根據林務局統計，全台灣有登記飼養的狒狒分散在三間動物園，包括台北市立動物園的10隻東非狒狒；六福村的150隻草原狒狒、8隻阿拉伯狒狒、5隻東非狒狒；壽山動物園的4隻長鬃狒狒與1隻阿拉伯狒狒。

對此，原PO好奇寫道，「台北市立動物園只養10隻，六福村養了160多隻，光草原狒狒就150隻，不會常常為了當山大王，打猴王爭霸戰嗎？六福村養這麼多狒狒幹嘛，有八卦嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「沒辦法，狒狒太會生」、「本來10幾隻而已，一年生一隻，10年也100隻」、「猩球崛起」、「小時候包計程車進六福村遊園，結果車頂的燈牌被狒狒拆去玩了」、「六福村草原歷險經過狒狒區真的會嚇到，整路滿滿的狒狒」。

也有內行人指出，「因為六福村接受了以前ㄅㄆㄇ猴園倒閉時的動物，所以才有這麼多狒狒」。位於新竹縣寶山鄉的「ㄅㄆㄇ猴園」於1985年創立，主打東南亞唯一以猴子為主題的樂園，是許多6、7年級生的回憶。不過，猴園在2001年受到納莉颱風重創，業主無力重建，因此宣布停業，園區內的動物就由六福村接收。

真正原因曝光後，許多網友驚訝直呼，「查到了！原來那個ㄅㄆㄇ是猴園」、「ㄅㄆㄇ猴園，好懷舊的名字」、「我還以為ㄅㄆㄇ是什麼暗號，原來真的就叫ㄅㄆㄇ猴園」、「ㄅㄆㄇ猴園好懷念喔」、「ㄅㄆㄇ猴園是什麼鬼？以前有這種地方喔」。