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小時候「暑假沒手機」怎麼過？網點名1最佳去處 卻釣出一票苦主超哀怨

聯合新聞網／ 綜合報導
現在已是人手一機，連小孩都喜歡滑手機看影片。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
現在已是人手一機，連小孩都喜歡滑手機看影片。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

智慧型手機普及，現在已是人手一台，不過二十年前仍是一般手機當道，有網友好奇「小時候沒手機、沒網路的暑假都在幹嘛？」不少人都會到網咖打發時間，或是看漫畫、到朋友家玩、租錄影帶、游泳、書局看書畫畫等，但也有人哀怨是「被丟到安親班」。

一名網友在PTT發文詢問「現在人手一台手機，上網就可以得到想要的東西，好奇大家小時候沒有網路會不會很無聊啊？尤其是暑假，時間也超級長，大家都在幹嘛？都怎麼打發時間？」

其他網友則留言「都在玩單機遊戲，例如新接龍」、「漫畫小說」、「玩積木，可以蓋自己的城堡」、「漫畫、打電動、街機、蹭朋友家」、「玩單機遊戲，軒轅劍或仙劍」、「外出活動的話就是各種營隊，國小的話就是遊戲主機、網咖和到朋友家出門逛街」。

許多人都喜歡到網咖打發時間，留言「25年前就有網咖了」、「去國小打球，去雜貨店投幣網咖」、「網咖，一堆事可以做」、「跟死黨泡網咖，打一整天魔獸信長」、「網咖楓之谷」、「漫畫店跟網咖一堆啊」、「網咖、打球、打任天堂」。

不過也有不少人暑假被父母送到安親班，有人留言「上安親班」、「安親班、補習班」、「安親班補習班度過一整天」、「夏令營、補習班、回鄉下玩、家庭旅遊」、「補習班玩，打球」、「丟到補習班」。

安親班 PTT 暑假

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