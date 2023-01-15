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時代眼淚！看過7-11史努比3D卡套都幾歲 網友羞曝真實年紀

聯合新聞網／ 綜合報導
7-11的史努比3D卡套。圖擷自爆廢公社公開版
7-11的史努比3D卡套。圖擷自爆廢公社公開版

連鎖便利超商7-11時常會推出集點兌換的活動，過去的史努比3D卡套、迪士尼公仔、哆啦A夢磁鐵，以及Hello Kitty別針等，都在當時掀起熱潮。一名網友在臉書上發文，猜測看過史努比3D卡套的人應該都30歲了，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（14）日一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，這是7-11數年前出版的史努比3D卡套，原PO手中分別是台南七股潟湖款和台北淡水紅毛城款。對此，原PO在貼文中直呼，「時代眼淚！看過這個應該都30歲了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「家裡大概還有200張」、「一個單純集點就能免費換的時代，現在都是集點還要加價購的時代」、「我女兒之前在學校答對問題，老師有送她好多」、「我現在還在用耶！收集了一大堆，都不用買新的，因為史努比是萬年不敗」、「以前送的東西都很好，現在還要集點有的沒的」。

也有網友提到，「天啊…我還有整套，要40歲了」、「已經過50歲大叔，剛剛翻出來的」、「40歲，我當時收集一整套，送給那時的女朋友，現在晉升為老婆了」、「35歲…當時為了收集，還跟好幾間店的店員混熟」、「18歲也看過，小時候超愛收集，拿去安親班炫耀」、「我看過！但我20歲而已」、「我有整套，現在都40歲了」。

7-11 超商 爆廢公社

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