她曬2圖曝「蝦皮始祖」 7、8年級生激動：人緣不好還不能買

現代網購平台眾多、宅配又迅速，購物相當方便。一位網友貼出幾本小冊子的照片，笑稱「這個才是蝦皮始祖」，掀起一堆七、八年級生的回憶殺，感嘆真的是「時代的眼淚」、「人緣不好的還不能買！」

一位網友在《爆廢公社》貼出兩張色彩繽紛的小冊子照片，上面印有各式各樣的項鍊、戒指、髮夾等小飾品，還有明星小卡片，寫道「現在的小孩知道蝦皮，但是他們永遠都不知道這個才是蝦皮始祖！」

照片中的小冊子其實是早年曾風靡一時郵購中心廣告單，照片曝光，瞬間勾起許多七、八年級生的回憶，驚呼「骨灰級的蝦皮」、「時代的眼淚啊！上課都要瘋傳」、「這個還有嗎？我好想再買爆」、「以前真的是買到失心瘋」、「人緣不好的還不能買！」、「看到這個又覺得回味無窮，就會透露年紀了」。

有過購物經驗的網友也留言，「為了郵購，放學第一件事就是衝郵局」、「為了郵購~學會了填寫劃撥單」、「我還曾經是主揪，每次都算錢算到瘋掉」、「以前超愛買欸，但是品質很爛是真的」、「看到這個就想罵，買兩次等很久就算了，等到的東西還不一樣」、「國小時買了超多廢物，但當時很開心」。