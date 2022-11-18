住飯店洗澡時脖子癢⋯轉頭驚見「倒掛女鬼頭」 網友：這間蠻多人遇到

許多人小時候都有到外縣市畢業旅行的經驗，近日有網友分享畢旅時住飯店，在洗澡時感覺脖子癢，沒想到回頭一看就驚見倒吊女鬼，並和祂雙眼對視，文章一出許多網友也立刻猜到事發飯店，引起討論。

一名網友在臉書「靈異公社」中PO文，分享自己國中畢業旅行時，到了北投的某大飯店入住，然而到了晚上要抽房間號碼時，自己好死不死就「抽到邊間」。進房時，原PO竟看到床的正前方就是一整片鏡子，讓她直呼「這樣早上睡起來自己會嚇到自己吧！」因此立刻請另外三位同學把外套全部拿出來，把鏡子都覆蓋起來。

輪流洗澡時，自己因還有事情要處理，所以變成最後一個洗澡的人，一進浴室就已經是霧濛濛一片，站進去浴缸彎頭洗頭髮，突然感受到脖子一陣癢感襲來，再怎麼抓仍然很癢，彷彿有東西在脖子動來動去的感覺。

原PO稍微沖洗一下後，眼睛再接著慢慢往上看去，她感受到前所未有的害怕，沒想到下一秒竟看到一個「倒掛著頭的女生」，原PO與祂的眼睛就這樣對視著，原PO馬上尖叫、圍著浴巾衝出去，並不斷喊「有鬼～有鬼！」，事後原PO就搬到隔壁房間與同學擠著睡。

文章一出，就有網友馬上猜到故事地點，留言表示「是的話蠻多人遇到」，原PO也回覆「猜的好像有點準～」，其他網友也回覆，也有人在類似地點看到「一顆頭從垃圾桶浮上來」讓同學直接嚇暈。

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