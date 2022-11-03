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小六生問「XD是什麼？」她超驚訝 網列一排表符：即時通的年代

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的國小六年級親戚問她，「XD是什麼意思？」，令她不禁覺得自己很老，很懷念以前拿掀蓋手機都會加很多表情符號。圖／ingimage
網友的國小六年級親戚問她，「XD是什麼意思？」，令她不禁覺得自己很老，很懷念以前拿掀蓋手機都會加很多表情符號。圖／ingimage

每個年代都有最代表性的事物和流行用語，但也常常成為年齡上的代溝。一名網友的國小六年級親戚問她，「XD是什麼意思？」，令她不禁覺得自己很老，很懷念以前拿掀蓋手機都會加很多表情符號，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「心情版」發文，她有個小六的親戚問她，「XD是什麼意思…」，瞬間令她覺得自己好老，她很懷念以前拿掀蓋都超喜歡加XD、:p、orz、:) 、ˊ ˇ ˋ等等表情符號，此文一出，掀起不少網友有共鳴。X是眼睛米起來的樣子，D則是嘴巴，因此XD就是大笑的意思。

網友紛紛表示，「沒關係，我也喜歡用XD」、「真的無法想像有人現實能講出差低」、「用電腦就會想打XD」、「我還會這個wwwwww」、「原來現在小朋友已經不會用XD了嗎XD」、「你可以把頭歪九十度對他閉眼、開口笑，說不定他秒懂」、「我也愛用，我就老XDDDDDD」、「XD目前還是很多人用，但你最後還加了個orz，我只好XDDD」、「我大一，同學問我說XD是什麼意思，我更傻眼…」、「時代的眼淚，居然已經開始有代溝了，超喜歡打XD」、「懷念即時通的年代orz，七年級路過」。

有網友則列出自己常用的表情符號，「目前最愛用這個威脅男友 ^_^，Ex：你再給我說一次^_^」、「還有-.-跟0.0」、「:⁠-⁠) 、^⁠_⁠^、 (⁠^⁠^⁠)、:⁠,⁠-⁠)、8⁠-⁠)、B⁠-⁠)、 o⁠:⁠-⁠)、:⁠-⁠D、;⁠)、;⁠-⁠)、:⁠-⁠P、:⁠-⁠$、:⁠ ⁠X、:⁠-⁠|、:⁠'⁠(、:⁠-⁠(、>⁠.⁠<、=⁠_⁠=、O⁠_⁠o、:⁠0、:⁠-⁠O，好像是奇摩即時通回憶」、「OAO 震驚、AOA 矮油不錯唷、OUO 害羞，這個有點難解釋，XD 好笑、wwww 很好笑、:D 哈、ˊ ˇ ˋ 無奈、ˋ ˊ 生氣，好了我想不到了」。

有網友還使用當時的流行用語留言，「E世代最ㄅㄧㄤˋ的事情，就是到戰略高手上奇摩家族，一邊用即時通把妹，或是帶著最新的哈電族跟同一掛的麻吉去西門町壓馬路。前幾天看食字路口，裡面竟然有路人還在用BBcall，ㄘㄟˊ，太瞎了吧！手機才是最新的潮流，現在大眾電信的學生專案超便宜，這是一定要的啦～我出社會後，還要去辦喬治瑪莉現金卡，來買夢寐以求的Sony Ericsson鯊魚機。如果有人看不懂，哇哩咧，你們就真的是LKK了」。

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