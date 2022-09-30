女子陳屍龍山寺留字條「勿跟靈界溝通」 民俗專家解釋可能原因

台北市萬華區內的龍山寺29日驚傳一名鄭姓女子陳屍在廁所內，而鄭女隨身包包內還放有2張紙條，上面書寫著「對不起，要清理很麻煩」、「對不起，不要隨便跟靈界溝通」，而民俗專家楊登嵙也對此解釋，若八字較輕的民眾與靈界溝通，就容易發生「卡陰」狀況。

萬華龍山寺29日下午2點多清潔人員進入廁所時，發現倒數第二間無法打開，敲門也沒有人回應，才請保全人員到場查看，意外發現鄭姓女子陳屍於廁所。

鄭女在29日上午11點多到達龍山寺，並走入廁所，而被發現時已明顯死亡，警方獲報到場，在鄭女的隨身背包發現紙條，上面還寫有「對不起，對不起」、「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，對不起，請各位原諒，請不要隨便跟靈界的人溝通」等內容。

根據《ETtoday新聞雲》報導，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授表示，若為身體較差、運勢較差以及八字較輕的民眾，嘗試要跟靈界溝通，尤其是和「好兄弟」等較陰鬼神連繫，較為容易發生「卡陰」情況，不僅會導致健康、運勢更走下坡，甚至「可能發生憾事」。

因此，楊登嵙提醒，若民眾有可和靈界溝通的體質，可以到大廟預先向神明祈求護身符，並向神明表達「不要神通」、「想當一般人」的意願，並抱持堅定拒絕與靈界溝通的心態，就有可能漸漸改善情況。

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