回憶殺！童年卡通百百種 網友：最喜歡哪一部？

電視提供娛樂與陪伴，卡通節目亦是許多人的童年回憶之一。PTT有網友以「最喜歡的童年卡通是哪一部？」為題發文詢問，引發網友紛紛留言回覆自己喜愛的卡通，掀起許多人童年的共同回憶。

針對卡通節目，原PO表示自己超喜歡以前的卡通，劇情好懂又簡單，並認為「小朋友就該看這些」。不過卻感嘆表示，現在的卡通看久眼睛很痠，主要因為有與多特效閃來閃去，眼睛真的會很痛。

並說明自己以前最喜歡麵包超人、忍者哈特利、小叮噹（哆啦A夢），更直呼「劇情真的好有趣，到現在還會重溫小時候的集數」。

許多網友紛紛留言分享自己喜愛的卡通表示，「小魔女DoReMi第1-3季」、「金剛戰士啊」、「亂馬1/2」、「小紅帽恰恰、玩偶遊戲」、「花仙子，都沒再重播了」、「救難小福星」、「喬琪姑娘，北市圖有DVD可外借」、「魔偵探洛基，但周遭同學沒人看過」、「飛天少女豬」、「庫洛魔法使」、「魔神英雄傳」、「湯母貓與傑利鼠」。