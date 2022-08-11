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浴室傳放水聲、被搖床...夫妻鬼月住汽旅反應曝光 網友超佩服

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友因工作關係和老公臨時入住一間汽車旅館，沒想到進房後卻發生一些怪事。示意圖／ingimage
有網友因工作關係和老公臨時入住一間汽車旅館，沒想到進房後卻發生一些怪事。示意圖／ingimage

農曆七月是鬼門開的日子，若要出門遊玩或入住飯店需特別注意，可遵守禁忌或抱持著寧可信其有的心態面對。一名網友因工作關係和老公臨時入住一間汽車旅館，沒想到進房後卻發生一些怪事，不過夫妻倆的反應相當淡定，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團靈異公社」發文，她和老公因工作關係北上，因此很臨時的訂了一間汽車旅館，他們按照慣例敲了門，進房後他們先吃宵夜然後輪流洗澡、泡澡，正當他們關掉電燈在看電視的同時，浴室卻傳出了放水聲，他們互看了對方後，原po問老公是否沒關好水龍頭，老公則表示，「妳忘了在泡澡前早關掉了嗎？」，於是原po老公就走進浴室將水關掉。

到了半夜五點多時，突然一陣搖晃，「很大的那種，很明顯有人搖床」，原po本以為是地震被嚇醒，這時老公也起來安慰她「睡吧！」，她聽懂後就這樣睡到早上9:30，起床後進浴室後看到泡澡的水沒了，就問老公「妳不是說早上還要泡澡嗎？幹嘛放水」，對方則表示，「昨天睡前我連動都沒動…」。

離開汽車旅館後，他們在車上說起被搖床的事，雙方都認為是被惡作劇而已，原po則表示，「幸好祂們也沒有惡意，只是真的都睡不好」。

網友紛紛表示，「還是不要敲門了，敲了如果有回應，你進還是不進？」、「這個我就有遇過啦，超可怕的，而且我還聽到有小女孩在我耳邊笑」、「進去要說打擾了，對不起要佔住ㄧ晚」、「我遇過的是半夜4點開燈…關掉後過了5分鐘又開燈…我跟我男朋友直接退房去吃早餐」、「只搖一次，也算是有良心的飄」、「還幫忙漏掉浴缸的水，很盡責」、「好討厭住飯店遇到鬼喔，都不讓好好休息」、「你們這樣不對喔，他就是惡作劇而已，想看你們驚慌失措的樣子，要演給他們看」。

有網友則認為漏水是很正常的，「其實汽車旅館浴池會漏水沒錯，尤其球狀的止水塞」、「水可能是漏光的啦～」、「我以為漏水很正常？因為蠻常遇到欸，一直以為是怕意外所以設計這樣」、「水本來就會漏掉」。

有網友則相當佩服原po的反應，「你們好淡定呀…佩服」、「這樣還可以繼續睡，佩服佩服」、「查完谷歌評價也太可怕，你們真有勇氣入住」。

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