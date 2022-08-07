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開園38年！小人國人潮滿滿屹立不搖 網分析「3關鍵」：很不錯

聯合新聞網／ 綜合報導
小人國位於桃園市龍潭區，於1984年正式開幕。 記者鄭國樑攝影／聯合報系資料照片
小人國位於桃園市龍潭區，於1984年正式開幕。 記者鄭國樑攝影／聯合報系資料照片

暑假來臨，不少父母都會帶孩子出門遊玩，其中遊樂園就是個好選擇。日前一名網友在網路上發文，好奇位於桃園的老字號樂園「小人國」，為何可以開幕38年還屹立不搖，貼文曝光後也掀起討論，有網友紛紛點出三大關鍵。

小人國主題遊樂園位於桃園市龍潭區，於1984年正式開幕，主打超過100多座世界知名微縮景觀的「迷你世界」，樂園內也有超過20多項的室內外遊樂設施，固定時間還有遊行活動。

日前一名網友在PTT上以「小人國能撐到今天是不是很不可思議？」為題發文，原PO表示自己上次來小人國是國小畢業旅行，距離現在已經有20年，原本以為樂園裡面應該很破舊，結果卻意外維護相當不錯，「花草樹木都有在照顧，裡面動線也很清楚，重點是展示的小人景物都有重新修補跟上色！」

不僅如此，原PO透露假日的遊客數量不少，以門票550元來說相當划算。在貼文的最後，原PO好奇詢問大家「小人國能撐到今天是不是很厲害？大部分的人應該都是去六福村吧！有沒有八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛點出三大關鍵，首先是「適合小孩玩」，「客層不同啊，小小孩去六福村很多設施都不能玩」、「 小人國還不錯，也非常適合幼兒」、「帶小朋友去玩是不錯的」、「帶中年級以下的小朋友很適合」、「小人國對小小孩很友善，90cm能玩的超多」、「小人國對幼兒友善」、「適合小朋友+1」。

此外，也有網友認為「維護」和「新增設施」也是關鍵，「真的維護很好」、「真的維護很好，沒有年代久遠的感覺」、「他們都有在幫那些迷你建築上漆保養」、「一直有在增建新設施，算不錯了」。

小人國 桃園 遊樂園 PTT

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