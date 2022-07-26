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他翻出過期七年的絕版「藍色泡麵」 網見回憶直呼：好想回味

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO翻出一碗過期七年的絕版泡麵。 圖擷自爆廢公社
原PO翻出一碗過期七年的絕版泡麵。 圖擷自爆廢公社

泡麵的料理方式相當方便，而且口味選擇也很豐富，是不少人的宵夜好選擇。日前一名網友在臉書上發文，原PO透露整理長輩房間時翻到一碗過期七年的Q cup泡麵，而貼文曝光後也掀起討論，有人激動直呼「天啊！竟然還可以看得到！」

日前一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，原PO表示整理長輩房間時，意外翻到一碗已經過期七年的泡麵，從照片中可以看見，藍白色包裝的泡麵上方印有「Q cup」、「長崎海鮮湯麵」，而且總熱量只有157大卡。對此，原PO在貼文中寫道，「蓋一個絕版還買不到的產品，又一個不小心存放到過期才出現的泡麵」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這超級好吃！天啊！竟然還可以看得到」、「這就是最適合宵夜的份量，沒有很餓，可是有熱湯就是滿足」、「這個我真的超愛，但大概要吃三碗才有感覺」、「可惜沒有了，不然好想回味」、「高中最喜歡買這個去學校偷泡來吃，我都買粉色味噌口味」、「以前讀書的時候超愛，小小一碗超好吃的」、「買不到了，很可惜，這個超好吃」。

泡麵 爆廢公社 海鮮

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