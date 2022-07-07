中和也有火車站？新北人貼照憶當年 原址大變樣…「還是車站」

台灣城都發展快速且興盛，不少舊街景如今皆樣貌大改，不只老一輩找不到曾生活過的痕跡，年輕一代的更是「連聽都沒聽過」。近日有網友憶起曾經的「中和火車站」，感嘆可能7年級後的人都不知道，勾出不少人回憶，指出現址其實仍是運行中的「車站」。

原PO在臉書社團「我是中和人」中貼出數張照片，好奇發問「有誰還記得中和火車站」，只見照片生動呈現拆除前的中和車站、以及站前人們生活、走鐵軌的樣貌，勾起滿滿回憶。他又再進一步表示「7年級」以後的網友可能都不知道中和曾經有過火車站，也不知有多少人還記得大概正確位置在哪？

發文勾起許多老中和人的記憶，紛紛留言「看到照片，莫名感動」、「好懷念喔！小時候的回憶」、「以前小時候都走板南路上的鐵軌」、「我念國中時只看到鐵路」、「小時候在廢棄軌道上奔跑」、「以前放學時會跳上最後一節車廂的邊緣搭便車」、「小時候曾經看過板南路上面有火車行駛過」、「捷運路前段靠近興南路這裡的一片芒草可以抓到螢火蟲」。也有人表示自己是6年級生，但完全不知道中和有火車站。

據《人間福報》報導，早期海山與文山地區是產煤要地，中和火車站的出現是為彌補當時停止營運的台鐵新店線的運能，故新闢鐵路連結板橋至南勢角，成為「中和支線」，全長約6.2公里，以載運煤炭和水泥為主，故中和車站雖有候車室、月台、售票口等設施，卻不載客。後因煤業沒落，噪音、空汙、影響交通等原因，於1990年停駛、1992年全數拆除。

至於中和火車站原址，網友也指出「還是車站」。當年中和火車站拆除後，原址修築為「捷運南勢角站」，成為捷運中和線終點站，鐵軌也鋪平成為現今「板南路」，「在南勢角捷運站現址，和平街上」、「鐵軌是在板南路上，車站是在現在的捷運站上」、「國中時常走在鐵軌上穿越去南勢角看電影，南勢角捷運站就是以前的車站，板南路是鐵道線」、「正確位置是現在的台電中和服務處吧，後面的捷運路是軌道」、「現在全聯以前是早市，我們都在那吃麵看火車經過」。