誰「曬被子」這麼猖狂？ 網揭此布是時代眼淚：興盛期搶卡位

小孩不知道這是何用途？一名網友路過寺廟，看見一旁水塔及電桿曬著一大塊「白色布」，馬上湧起兒時回憶，好奇問「現在小孩應該不知道這是什麼？」，幼童誤以為是床單或棉被，但經歷過電視尚未普及年代的人，馬上知道用處。

「爆料公社」一名網友發文問「現在小孩應該不知道這是什麼？」，並貼出一張照片，貌似寺廟一處停車場空地，掛起了白布簾，上面還有紅線邊框。

部分網友以為只是曬寢織，「我剛剛以為只是一塊布」、「我女兒以為是床單，果然是時代的眼淚」、「我還以為誰曬被子這麼猖狂」，甚至有小五學生推測是用來擋陽光的。

不過，大多人仍認出是露天電影布幕，笑說「白天看布袋戲，晚上看電影，兒時回憶」、「這可是我們小時候的華納威秀呢」、「廟旁酬謝時的露天電影院，以前興盛期旁邊還會有很多路邊攤」、「電影前面位置滿了，還可以坐後面，看鏡向（像）的」。

大家也回味早期常播放的電影有「每次都是郝劭文的電影」、「辦仙後看桃太郎」、「小時候去廟口看猛鬼大廈，看完不敢回家」。然而，現在地方活動仍會使用露天電影布幕「現在住鄉下的小朋友也是都知道」、「ㄟ～我們這裡正有咧」。