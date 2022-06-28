這個區徽跟Josh家暴案笑臉同款 網友：發現全台「最媽寶」地區！

日前網紅Josh被爆遭前妻Amber家暴，Amber還曾在牆上寫下「死媽寶^U^」等字眼謾罵Josh，近日就有網友發現一地區的區徽跟死媽寶旁的笑臉符號極其相似，於是出謎題讓網友猜哪裡才是「全台最媽寶地區」，答案揭曉後逗得眾人捧腹大笑。

一名網友在PTT出了一道謎題，讓大家猜猜「台灣最媽寶的鄉鎮市區是哪裡呢？」答案是位在高雄市的路竹區，原來是路竹區的區徽設計將「竹」字轉化成笑臉符號，與網紅Amber創作的死媽寶符號「^U^」十分神似。

死媽寶符號源自知名棒球評論YouTuber「台南Josh」的家暴案，當時Josh的律師表姊揭露他被妻子Amber長期家暴，並曬出相關證據照，包括剪壞Josh的衣物、破壞家具，以及用口紅在家中四處寫下「死」、「死媽寶」等字眼，還在一旁配上笑臉符號「^U^」，結果事件發酵後，此符號也意外在網上流行起來。

網友們看到謎底後直接笑翻，「怎麼找到這個的笑死」、「笑死，虧你知道這東西」、「這個好猛XDD」、「哭，爛到笑」、「太強了，媽寶聖地^U^」、「原來台南Josh住路竹」、「靠邀真的一樣耶」。