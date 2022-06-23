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他曬「90年代3C神器」孩問能看抖音嗎？ 釣網回憶：有錢人象徵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友發文分享「90年代3C神器」，瞬間勾起七、八年級生的回憶。圖／翻攝自爆廢公社
一名男網友發文分享「90年代3C神器」，瞬間勾起七、八年級生的回憶。圖／翻攝自爆廢公社

隨著科技日新月異，許多早期的電子產品逐漸被淘汰。近日就有一名男網友發文分享「90年代3C神器」，瞬間勾起七、八年級生的回憶，照片曝光後，引來大批網友熱烈討論，直呼「以前也有一台」。

這名男網友在臉書社團「爆廢公社PO文表示，「小朋友說：好小的一台筆電喔...想要上抖音看影片」，原PO見狀後回答「呃...沒辦法...」，只見照片中的黑色機器看起來像是小型筆電，其實這是一台電子辭典，讓原PO忍不住感嘆「時代的眼淚」。

事實上，電子辭典是不少七、八年級生在求學時期的實用工具，不僅可以查詢英文單字，還能聽正確發音，如今隨著3C科技發展，電子辭典卻慢慢被取代。

照片一出，勾起眾多網友的回憶，紛紛留言「學霸標配」、「當年有錢的象徵」、「小時候看到同學拿出這個，代表家裡是有錢人」、「以前有這台，上英文課走路都有風」、「當時有一台非常的了不起」、「說真的，我以前跟我媽說要買來學英文的，後期都拿來翻譯電玩裡面內容」。

3C 抖音 爆廢公社

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