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紅極一時「英國藍」逾百店全倒光 網感慨：以前超愛

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲「英國藍」因當時被驗出原物料有農藥殘留，如今店面全倒光。示意圖/記者胡經周、楊婉華攝影
手搖飲「英國藍」因當時被驗出原物料有農藥殘留，如今店面全倒光。示意圖/記者胡經周、楊婉華攝影

近年新興飲料店品牌如雨後春筍不斷推出，前幾年能與五十嵐抗衡，曾紅極一時的「英國藍」也成為許多網友的回憶。

網友在PTT發文提到2014當紅茶飲「英國藍」讓民眾喝了彷彿置身英國，當時更能和五十嵐平起平坐。不料卻在2015年被驗出玫瑰花瓣原料含11項農藥殘留，其中還有堪稱「世紀之毒」殺蟲劑DDT，引爆食安危機，曾經風靡全台的英國藍也逃不掉終止營業的宿命。

許多網友留言回想起英國藍，「英國捷運地圖。潮」、「我家附近有一間剛開不到兩個禮拜就遇到農藥事件，直接關門」、「都太貴了，當我比較捨得喝時都倒光了剩下五十嵐，結果五十嵐變相對平價」、「我喝過一段時間，後來香精味太重就棄了，結果真的出問題」、「我以前周五晚餐常常就鐵板燒吃完喝一杯」、「以前大學同學超愛喝」。

食安 農藥殘留 PTT

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