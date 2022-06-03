這款早餐店漢堡包裝很有古早味 網友回憶：感覺裝什麼都好吃

台灣早餐店相當多，不論是私人或連鎖店，商品種類幾乎大同小異，當中漢堡、蛋餅等是不可少的。有網友在臉書表示，小時候看過早餐店的漢堡是用一種黃色保麗龍盒裝起來，讓他相當懷念，照片也引起不少人的共鳴。

從原PO在「爆廢公社」貼出的照片看到，早期早餐店裝漢堡的盒子是黃色保麗龍材質，現在看起來相當有古早味。原PO說大約2、30年前就是用這種盒子裝的，對他來說，在那個年代早餐能吃到漢堡是相當奢華的享受，而如今不知道是變得比較平價，還是種類比較多，讓他一直吃不到以前的口味，這也令原PO很懷念以前單純的漢堡。

不少人看了也湧出滿滿的回憶，「好懷念這種盒子」、「我記得這個盒子以前還有出裝冰淇淋的，好像是芋頭冰」、「以前都覺得港片那些裝在保麗龍盒子裡面的便當好好吃」、「有閒錢時才點這個漢堡加蛋，裡面漢堡肉上胡椒粉超多」、「懷念，以前吃完那盒子還可以用來做美勞創作」、「用這種裝的漢堡特別香」、「然後還會用衛生紙包漢堡」、「小時候買美而美的漢堡就是用這個裝」。

還有網友感嘆現在漢堡的價格不如以往，「（以前）25元一個，小學中午訂午餐選項之一」、「小時候阿母每天早上會買一個漢堡加飲料才30元，現在一個漢堡就超過30元了」、「以前的漢堡真便宜又比較好吃，現在連鎖早餐店的漢堡貴又難吃」、「現在有的漢堡要賣到一個便當的價錢了」、「現在的漢堡不好吃，好吃的又很貴」。