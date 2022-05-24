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穿越到神隱少女世界了？ 爺爺家這台「廢棄名車」讓他好困惑

聯合新聞網／ 綜合報導
一台被遺棄多年的轎車，讓網友想起「神隱少女」裡的段落。圖擷取自twitter
一台被遺棄多年的轎車，讓網友想起「神隱少女」裡的段落。圖擷取自twitter

吉卜力動畫電影「神隱少女」風靡全球，主角千尋誤闖充滿神怪的地盤，儘管最後再成功回到本來的世界，但仍留下許多讓人耐人尋味的象徵與謎團。最近一位日本網友，就碰上一件讓人聯想起「神隱少女」的怪事。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「ns1_tuuyan」最近分享一張照片，表示他爺爺家裡的附近，有一台不明的廢棄轎車。由外型等資訊來看，這台車應該是30至40年前「雪佛蘭卡瑪洛」第三代，至今在二手車市場行情價仍約有300萬日幣（約相當於新台幣69萬6039元），是相當具有人氣的車款。

然而，這台車卻就這麼一直被遺棄在道路旁，經過歲月的累積，上頭積滿了灰塵和落葉，就像是「神隱少女」裡頭主角從另一個世界歸來時，發現原來的車子佈滿落葉一樣，讓人覺得神秘又好奇。

其他網友紛紛表示「是卡瑪洛耶」、「感覺好像還能開」、「可以修一下」、「真的不是神隱少女穿越來的嗎」、「我覺得像哈利波特的飛天車」、「想到『回到未來』的那台車」。也有網友證實「以前就看過，那時車子還比較白」、「現在越變越髒了」。

日本 吉卜力

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