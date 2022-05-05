影／日本扭蛋「神還原」大同電鍋 召喚台灣網友集體記憶
台灣幾乎家家戶戶必備一台的大同電鍋，近年逐漸打入日本市場，甚至有扭蛋機台推出迷你版的大同電鍋，做工相當精細，經一名日本網友上傳開箱影片後，也掀起台灣網友的熱烈迴響。
一名專門開箱扭蛋的日本po主，近日在TikTok上開箱扭蛋版的大同電鍋。一顆扭蛋售價500日幣（約114新台幣），共有6款顏色，而原po抽到湖水藍的款式。他用鑷子將尺寸小巧的電鍋取出，不僅外觀的按鍵、把手唯妙唯肖，打開鍋蓋，裡頭還放置著內鍋、飯匙、量杯和蒸架，甚至附有一張電鍋料理的說明書，配件一應俱全，完整還原了大同電鍋的使用方式。
@japan.capsule.toy 大同電鍋は台湾で1960年から発売され、台湾の家庭には一家に一台あると言われている国民的電気釜。本体はアルミ製で伝熱も速く、【炊く・蒸す・煮込む・温める】が1つのスイッチでできます。大同電鍋は簡単な使い方と、長く使える信頼性が半世紀近く愛され続けられています。#ガチャガチャ #ガチャ #ジオラマ #ダイナミック開封 ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design
該名日本po主更配文介紹道，大同電鍋從1960年就開始在台灣發售，據說在台灣每家每戶都有一台。材質為鋁製，導熱快，「煮、蒸、煮、暖」一鍵搞定。大同電鍋因其簡單易用、經久耐用的特點，受到台灣人近半世紀的喜愛。
影片下方引來眾多台灣網友留言，大讚日本扭蛋做工精細，「太精緻了吧，還有內鍋」、「神還原」、「好厲害，值得收藏」、「跟真的電鍋配件都一模一」、「好可愛，做得好逼真」、「好精緻喔，真的跟家裡的一摸一樣」。
大同電鍋也召喚出許多台灣網友的共同記憶，「家裡到現在還在用大同」、「大同電鍋真的很好用，家庭必備！」、「我家的大同電鍋好像用20幾年了快30年，正常服役中」、「身為台灣人的我，大同電鍋真的是從小到大的回憶」、「大同電鍋是真的幾乎每家都有一台」、「這個電鍋，只要是台灣人都知道」。
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