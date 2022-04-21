年輕同事驚訝以前公車可開窗？ 網笑：下車鈴還是用「拉」的

日前廣播節目主持人瑪麗分享，他向年輕同事表示自己比較喜歡以前可以開窗的公車，結果對方很震驚，連問「公車可以開窗戶？」、「窗戶欸！」、「座位旁邊的那些窗戶？」，讓他忽然覺得自己與新世代有隔閡。

飛碟電台主持人瑪麗發文描述，他與年輕同事閒聊時，談到坐公車暈車一事，如「夏天味道更濃時更容易暈車」等等，不禁懷念起以前公車可以開窗讓空氣流通，但沒坐過那種公車的同事十分驚訝，連忙再三確認，讓瑪麗無奈地笑道：「看我的眼神好像我在亂講話騙人，天公伯啊，人活得越久就真的可以經歷更多喔。」

貼文底下網友紛紛回憶起以前搭乘公車的細節，「更讓你同事震驚的是，以前的公車沒冷氣，而且下車鈴是電線用拉的」、「可開窗+下車拉線鈴+有車掌小姐+紙製一格一格的車票，童年回憶啊」、「可是以前開窗戶會被司機罵耶，因為司機說有開冷氣不能開窗」、「椅背後面還會有用立可白寫某某高中幾年幾班喜歡誰之類的」。

也有內行網友說明公車的流變，「更早期的公車客運還是那種雙手要按著鐵按鈕再用力往上拉的半開式車窗咧，然後10扇有8扇會生鏽卡住」、「以前有冷氣的公車很少很少，能開窗+電風扇的車型最常見，當然後來就慢慢淘汰，到現在的低底盤跟電動巴士了」、「約7-8年前還是有舊式的普通公車是可以開窗的，後來大部分的車都是低底盤公車，車子玻璃都一體成型，身為前公車從業人員的印象」。