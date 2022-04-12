「時光大戲院」NFT壓軸好戲 收藏專屬台灣的光影與奇趣

專營資料庫探勘、內容轉化與老派生活的「報時光」和國內最大NFT平台「Jcard這咖」合作推出的「時光大戲院」電影報版NFT，自2021年底發行多個關於台灣電影主題的NFT系列後，將於4月迎來最具台味的壓軸好戲。「時光大戲院：歡天喜地遊台灣」聚焦屬於台灣風光與本地改編的經典電影，預計在4/12（二）中午12:00於「Jcard這咖」NFT平台限量發售，再掀懷舊文化與NFT典藏風潮。

談起台灣電影，自然不能忽略電影製作的背景影響，無論是主題、劇本或取景，皆與台灣影人及其所處的時空環境息息相關。「報時光」本次將公開販售的報版NFT，包含有多部續集的台語片經典《王哥柳哥遊台灣》(1959)、影響力最大的台語童話電影《虎姑婆》(1960)，以及在墾丁取景的南洋版泰山故事《泰山與寶藏》(1965)等，皆可看出彼時環境文化在電影作品中的印記。電影報版保存了影片上映時珍貴的圖文紀錄，不僅懷舊影迷可藉此機會細細品味，也是獨一無二的NFT收藏品。

1959年上映的《王哥柳哥遊台灣》描繪「胖瘦二傻」遊歷台灣各地的詼諧旅程，不僅在大受歡迎後產生多部續集，形成早年台灣電影的經典IP，更捧紅了當時青澀的導演李行，對於台灣影壇意義非凡。1960年的《虎姑婆》則是張英導演在名片《大俠梅花鹿》前拍攝的台語童話電影，以當代改編的方式重新詮釋經典童話，拍出獨樹一幟的虎姑婆故事。1965年的《泰山與寶藏》作為台灣第一部以「泰山」為主角的電影，除了演出從台灣到南洋的跨國尋寶歷險，更直接在墾丁公園取景，台灣味十足。

「時光大戲院：歡天喜地遊台灣」電影報版NFT系列，預計限量發行20組卡包，每個卡包含三個隨機款式。預定於4/12（二）中午12:00在「Jcard這咖」NFT平台開賣：https://www.jcard.io/life/en/UDN