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都市傳說升級？光靠乖乖不夠 機台驚見「一片白色」護體

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現機台上不只放了乖乖，上頭還黏著一片衛生棉。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
有網友發現機台上不只放了乖乖，上頭還黏著一片衛生棉。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」

台灣的零食除了可以果腹、紓壓，偶爾還要發揮「神祕力量」，幫上班族減輕工作負擔。用綠色包裝的國民零食「乖乖」鎮定機器設備，已成台灣的一種「都市傳說」，但你知道還有升級版本嗎？

有網友在臉書社團「爆廢公社貼出一張照片，畫面中是一包綠色乖乖上黏著一片衛生棉，發文者問道：「機台放乖乖有鎮壓功能…但乖乖加衛生棉是什麼意思？」

底下網友們紛紛幫忙解答，「機器要乖乖，穩定靠得住」、「機台乖乖靠得住，人人好自在」、「要買靠得住的棉才有用唷」，還有人指出照片中「放錯了」，不只要指定品牌，顏色也得跟乖乖一致，「應該綠色乖乖加綠色靠得住一組」、「應該要放整包的『靠得住』衛生棉」。

而「靠得住」之所以能獲得青睞，除了品牌名讓人有安全感之外，消費者耳熟能詳的廣告詞「流量再大也不怕」也是關鍵，許多電腦工程師都希望藉由「超強吸收力」來穩定機台。

另有人分析工程師此舉的心理，「日夜安全靠得住啊，想晚上被call來修機嗎？沒人想吧，晚上3點接到on call電話會殺人吧！」

雖然曾有網友戲稱「乖乖」是台灣晶片製程能夠領先全球的「最大機密」，更成為許多民眾「寧可信其有」的都市傳說，不過也有人覺得是徒添困擾，「我們電腦公司常處理被老鼠咬破的包裝，乖乖滿地都是」。

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