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恐怖片《咒》邪教村莊場景曝光 網揭真實用途：沒鬧鬼過

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣恐怖片「咒」有處邪教村落的場景，令人印象深刻，事實上該處場景其實是取自新竹縣的「李崠山莊」。圖擷自「李崠山莊」臉書專頁
台灣恐怖片「咒」有處邪教村落的場景，令人印象深刻，事實上該處場景其實是取自新竹縣的「李崠山莊」。圖擷自「李崠山莊」臉書專頁

台灣恐怖片《咒》上映5天，票房已破3300萬元，問鼎台灣最恐怖的鬼片。由於該片是以邪教為背景，不少人都對電影中邪教村落的場景印象深刻，有網友近期在網路發文，分享實際取景場地「李崠山莊」的資訊，引來不少討論。

原PO在PTT發文指，該處用鐵皮搭建的邪教村落，實際上就是在新竹縣的李崠山莊山莊取景。原PO表示，原本以為場景是導演搭出來的景，沒想到真有其地，好像是給登山客休息的地方，且山莊老闆是個古意的好人，實際地點看起來沒有像電影一樣可怕。

貼文一出後，不少網友留言，「看這照片又想到可怕的畫面」、「照片集裡也有通往密道的小徑」、「要開團了嗎」、「這個山莊有點印象耶，是不是也有鬼故事啊」、「原來是真有這個地方，我還以為是搭景的」、「其實這樣看就很有感覺了 難怪會選這裡拍」。

熟知該處的網友也表示，「這個山莊沒有鬼故事啦，是早期很多登山客休息供吃住的地方，後來交通方便之後就變成喝茶借廁所的好所在，莊主是退休老兵自己一個人，這幾年身體不佳印象中，下山休養去了，莊主很健談人很好會泡茶給你喝」。

該名網友也透露，此處會取名李崠山莊是因為山頂是一座叫做李棟山古堡的日軍基地，該座山算是好爬，附近也可通往司馬庫斯，目前由親戚或山友幫忙管理。事實上，咒導演柯孟融也曾受訪透露，劇組沒有在山莊遇到靈異事件，但有遇到斷水斷電的困境，因此民宿瀰漫濃濃屎尿味，因此算是比撞鬼還要恐怖的經歷。

靈異 PTT 山友 電影

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