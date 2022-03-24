快訊

桃園春祭大典通知單寫「祝壽」 網驚：國文不能廢

澤倫斯基瑞典國會演說 示警俄羅斯有意挺進波羅的海

他從家裡搜出手掌大鐵製品 過來人憶：當兵神器

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在家裡搜出懷爐，讓不少當過兵的人看了超懷念。 圖／爆廢公社二館
一名網友在家裡搜出懷爐，讓不少當過兵的人看了超懷念。 圖／爆廢公社二館

天氣冷的時候，不少人第一想到的就是拿暖暖包，有一名網友在臉書分享從家裡找到的取暖古物，一個手掌大小的鐵製物品，外型猶如一個打火機，照片貼出後引來不少討論，還有使用過的人相當懷念地說「外島當兵神器」。

原PO在「爆廢公社二館」貼出照片表示，從家裡挖出一樣早期的東西，四四方方的鐵製品，上面還有一些孔洞，打開蓋子還可以看到裡頭有一條紅線，他不知道這到底是什麼東西，有什麼用途，於是上網詢問鄉民們的意見。

許多人一看秒懂這是懷爐，「古代暖暖包」、「口袋暖爐，要添油」、「超好用的懷爐」、「加煤油的暖爐」、「保溫袋的概念」、「加有精油懷爐油，也可以加去漬油的懷爐，會有很重的味道」、「懷爐啊，現在還買得到」、「懷爐，我抱著睡著被燙傷過」、「這個懷爐包好很好用，比暖暖包好用很多，長輩很愛用欸」。

還有不少網友透露這是以前外島當兵時，冬天的最佳神器，「以前當兵時用過」、「外島當兵時的伙伴」、「當年在外島當兵時的良伴」、「當兵寒流來襲時，站夜哨神器」、「當兵站哨的好朋友」。

暖暖包

延伸閱讀

2月寒流苗栗農損逾8千萬元 高接梨穗啟動現金救助

用過的暖暖包怎麼處理？除了回收，還有2個隱藏版用途能除臭防潮！

餘溫暖暖包別急著丟 擺衣櫃鞋櫃還能除濕除臭

暖暖包剩餘溫就丟？準備一物密封保存 放到隔天依然暖呼呼

相關新聞

他從家裡搜出手掌大鐵製品 過來人憶：當兵神器

天氣冷的時候，不少人第一想到的就是拿暖暖包，有一名網友在臉書分享從家裡找到的取暖古物，一個手掌大小的鐵製物品，外型猶如一個打火機，照片貼出後引來不少討論，還有使用過的人相當懷念地說「外島當兵神器」。

被鴕鳥追、在園裡烤肉.... 台灣第一個野生動物園開幕奇聞多

六福村為全臺第一座放養型野生動物園，引進了許多動物，開幕前後也吸引很多遊客前來參觀。

中小學時期「吃飯+打掃+午休」只有30分鐘？老同學淚憶：超趕

中小學時期值日生抬餐桶、打餐是不少人的經典回憶，不過，有早已畢業的「老同學」想起這些過程只有短短的30分鐘，外加打掃、午休，直呼「每次吃飯時間都覺得很趕」...

他問「10元紀念幣」值多少？ 網曝關鍵：有機會上漲

有些人拿到紀念幣會想保存起來收藏，但有些人則是當一般硬幣使用。一名網友表示手上有幾枚紀念幣，好奇如果要賣的話是否很有價值、要去哪裡賣以及價格多少，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

日治時期獨領風騷 數位黑膠重現1970年國聲酒店2週年美聲

日治時代圓環邊圍繞歌舞廳、戲院、酒店，人們對真善美歌廳、南夜咖啡廳、國聲戲院都不陌生，美軍顧問團在台時風頭最健，附近光是酒家就七、八十家。其中國聲酒店便是生意興隆的一家。

他曬當年聯誼神器「折疊電話簿」 網喊：老朋友號碼都在裡面

現在科技發達，只要打開手機就可以找到聯絡人的電話，不需要像以前一樣，翻開厚厚一疊的電話本，或是找出隨身攜帶的電話簿來找號碼，日前有網友PO出以前的電話簿，好奇「用過這款的人現在都幾歲了？」網友回想起來，笑稱「這是以前聯誼的神器」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。