他從家裡搜出手掌大鐵製品 過來人憶：當兵神器

天氣冷的時候，不少人第一想到的就是拿暖暖包，有一名網友在臉書分享從家裡找到的取暖古物，一個手掌大小的鐵製物品，外型猶如一個打火機，照片貼出後引來不少討論，還有使用過的人相當懷念地說「外島當兵神器」。

原PO在「爆廢公社二館」貼出照片表示，從家裡挖出一樣早期的東西，四四方方的鐵製品，上面還有一些孔洞，打開蓋子還可以看到裡頭有一條紅線，他不知道這到底是什麼東西，有什麼用途，於是上網詢問鄉民們的意見。

許多人一看秒懂這是懷爐，「古代暖暖包」、「口袋暖爐，要添油」、「超好用的懷爐」、「加煤油的暖爐」、「保溫袋的概念」、「加有精油懷爐油，也可以加去漬油的懷爐，會有很重的味道」、「懷爐啊，現在還買得到」、「懷爐，我抱著睡著被燙傷過」、「這個懷爐包好很好用，比暖暖包好用很多，長輩很愛用欸」。

還有不少網友透露這是以前外島當兵時，冬天的最佳神器，「以前當兵時用過」、「外島當兵時的伙伴」、「當年在外島當兵時的良伴」、「當兵寒流來襲時，站夜哨神器」、「當兵站哨的好朋友」。