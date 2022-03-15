童年回憶小學福利社最愛買什麼？ 網友嘆物價飛漲：以前肉包只要5元

學校裡的福利社是許多人的童年回憶，除了販賣文具用品，也提供飲料零食，只要下課鐘聲一響，就會被學生擠得水泄不通。日前有網友在PTT發文詢問眾人「以前小學福利社最喜歡買什麼吃？」邀請大家分享屬於自己的口袋名單。

網友指出，雖然以前福利社商品的種類不如現在多元，但當時在他的心中仍有一定地位，表示自己只買玉米球餅乾跟肉鬆飯糰，接著詢問大家「以前小學福利社最喜歡買什麼吃？」

底下網友熱烈回應，「螃蟹餅乾、雞塊餅乾」、「巧克力棒餅乾」、「我國小很喜歡統一脆麵」、「草莓麵包」、「下面紙是綠色的菜包」、「以前福利社最愛滷米血，再刷上一層辣椒醬，也有一種紙盒屋的咖啡牛奶」、「關東煮」、「起司球，吃完要舔手指」、「小熱狗、涼麵、肉羹麵」、「小魚餅乾，裡面是中空的」。

有人的答案則反映出物價的變化，「5元涼麵、10元肉羹湯麵、5元竹筍肉包，然後鐵易開罐番茄汁要10元，比吃的還貴」、「5元橘子瓣造型糖果、沙士糖」、「很難喝的綠洲蘋果汁，10元」、「5元的棒棒冰和10元飲料，超讚」、「10元油飯」、「20塊的涼麵，紙盒包裝封面有竹葉」、「熱狗，一支15元」。

不過也有網友悲情回答，「沒買過，我媽媽連十元都不給我」、「小學沒有福利社」、「沒錢」、「零用錢只夠買中午便當誒」。