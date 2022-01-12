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最經典的台灣鄉土劇？網推「這部超紅」：台詞每個人都會念

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇，台灣的哪一部鄉土劇是大家心中之最，引起許多網友熱議留言。 圖／ingimage
有網友好奇，台灣的哪一部鄉土劇是大家心中之最，引起許多網友熱議留言。 圖／ingimage

台灣有出過不少鄉土劇，吸引不少忠實觀眾每到播映時間都會守在電視機前準時收看。對此，便有網友好奇，台灣的哪一部鄉土劇是大家心中之最，引起許多網友熱議留言。

原PO於PTT上以「最經典的台灣鄉土劇是哪一部？」為題發文，自己小時候最紅的是《飛龍在天》，後來還有播出《世間情》、《愛》、《夜市人生》等等，而民視和三立算是鄉土劇電視台中最競爭的兩台，而原PO覺得最經典的是《飛龍在天》和《夜市人生》，因為許多笑梗沿用至今，像是恰恰爆橘拳、麥摳被貨車撞飛等等，便好奇詢問「哪一部才是最經典鄉土劇？」

綜合網友們的留言，最多人推舉的便是2002所播的《台灣霹靂火》，劇中的台詞至今仍深深刻印在許多民眾心中，像是「我若是不爽，我就想要報仇」、「我家裡還有好幾桶汽油、好幾盒番仔火，你如果把我惹火了，我就送你一桶汽油、一根番仔火，另外多送你一個雞蛋糕」等金句，引起不少網友紛紛回憶，「最紅的應該是《台灣霹靂火》，雖然都是拖戲」、「霹靂火+1」、「霹哩火吧！一支歡拉惠（火柴）、歌喪哩擠湯key油（再送你一桶汽油）」、「霹靂火吧？連變臉都寫進去」。

此外，有些網友也推薦自己心中最經典的台灣鄉土劇，「民視的《親戚不計較》」、「《意難忘》」、「《飛龍在天》算開啟八點檔大拖戲時代的始祖」、「《星星知我心》」、「《劉伯溫》」。

「台灣霹靂火」是2003年最熱門的戲劇節目。圖／聯合報系資料照片
「台灣霹靂火」是2003年最熱門的戲劇節目。圖／聯合報系資料照片

三立「台灣霹靂火」演員大合照。圖／聯合報系資料照片
三立「台灣霹靂火」演員大合照。圖／聯合報系資料照片

PTT

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