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他翻遍近200年紀錄驚覺「只有這縣市沒大地震」 網曝關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
昨日發生規模6.5地震。圖／氣象局提供
昨日發生規模6.5地震。圖／氣象局提供

昨日宜蘭發生芮氏規模6.5強震，台北最大震度4級，搖晃程度劇烈，引發熱烈討論。有網友翻出往年地震資料，發現「桃園」大地震相對其他縣市少很多，直呼「桃園就是幸福城市吧」。其他網友認為，由於桃園本身地理環境為台地，加上沒有地震帶經過，才會有此狀況。

有網友在PTT發文表示，他搜尋了台灣近兩百年的地震紀錄，發現桃園都沒有大地震過，「東部跟東部外海常有大地震，新竹、苗栗、台中1935年也大地震過，南投有過921地震，雲嘉南有斗六、梅山、白河，更早前也有台南大地震，高屏地區2016年美濃大地震，屏東外海也有震過，雙北是比較少，但之前有傳說康熙大地震，淹沒一堆地」。

該網友說，「我發現桃園都沒有大地震過，斷層好像也就湖口斷層延伸的到，桃園就是幸福城市吧」。

其他網友則表示「桃園沒經過什麼地震帶，是個炒房的好地方」、「桃園是全台地質最穩固的」、「桃園是台地，颱風也幾乎不會淹水，除了山區」、「桃園確實是最沒有天災的縣市啊，因為地理位置的關係，地震颱風都不會很大」、「很多桃園房仲都強調桃園岩盤地質穩固」。

地震 桃園 PTT

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