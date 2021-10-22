不忍兒時回憶遭破壞…他搶救35年古董販賣機 泛黃按鈕也完美復刻

日本是個販賣機大國，許多地方都能見到販賣機，甚至在神奈川縣，還有一個多達九十台以上販賣機的聚集地，成為知名景點。然而這個景點的某個人氣販賣機台，在日前卻遭到不肖人士遭到破壞，一度讓人以為修復無望，好險在廠商的協力下，總算是讓販賣機恢復正常運作。

根據日本媒體「J-Castニュース」報導，在神奈川縣相模原市內的一個中古輪胎市場，因為聚集了大量的販賣機而成為知名的觀光景點。其中，一個販售三種類280日圓（相當於新台幣68塊）漢堡的機台，是這區最受歡迎的販賣機之一。

然而就在上個月初，幾名年輕男女在深夜不斷毆打機器，蓄意破壞下造成該販賣機嚴重損毀，不只按鈕遭到破壞，機台也沒辦法正常運作。由於這台販賣機是35年前的產品，因此一度讓人以為難以修復，很可能得就此跟大家說再見。

按鈕遭到破壞的漢堡機台。圖擷取自 twitter

廠商完全還原按鈕，連顏色都刻意保留。圖擷取自 twitter

不過最近，一家名古屋的自動販賣機零件商出面協助，不只是把販賣機徹底修復，連原本因為經歷風霜而泛黃的按鍵，廠商都在不斷嘗試之下，終於做出類似的樣貌。

廠商老闆表示，他自己小時候父親帶他外出時，就常常見過那個漢堡販賣機，因此對它充滿回憶。後來看到販賣機遭到破壞，自己感到相當的心痛，決定要把損壞的零件部位做出來。雖然類似的案子通常要價約落在20萬日幣（約相當於新台幣4萬8630元），但他最後一毛都不收，算是藉此為社會做出一點貢獻。

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