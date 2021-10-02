《魷魚遊戲》掀起熱潮！童年遊戲也有大人的玩法

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「魷魚遊戲」話題近一個月的網路聲量，帶您了解網路上討論度最高的魷魚遊戲六大關卡，以及網友熱議的相關話題。

「一二三、木頭人」、「拔河」這些遊戲，陪伴許多人度過單純快樂的童年時光。但近期爆紅的韓劇《魷魚遊戲》中，卻將這些天真的遊戲賦予殘酷的玩法，以生命當作籌碼，在歡樂的兒童遊樂區為了活命與456億的高額獎金而泯滅人性。看似荒誕卻又如此貼近社會真實的劇情，成功吸引了劇迷們的目光，並襲捲了所有人的社群版面。你也跟上這次的《魷魚遊戲》了嗎？

「椪糖」激起網友創意發想 「木頭人」片段大受好評

在《魷魚遊戲》中，最受到網友們關注的就是「椪糖」關卡，玩家需要在10分鐘內取出完整的椪糖。有的網友留言觀看當下的心情「為主角緊張死了，手心一整個大爆汗」，有的則是討論起運氣成分「要是我一定會拿到很獵奇的形狀吧！」，網路上甚至因此掀起品牌以商標製作椪糖梗圖的風潮，令網友們哭笑不得。

《魷魚遊戲》6大關卡網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

「一二三、木頭人」同樣受到許多人的關注，作為劇情中第一個出現的遊戲，網友們認為「殺人機器娃娃真的是讓人越看越毛」、「我覺得木頭人，是整部劇中畫面最好，也最毛骨悚然的一段」，也有人利用《Roblox》在線上遊戲中重建場景，吸引不少網友在線上以毫無生命危險的方式，一同體驗這個刺激的遊戲。

大牌演員加持最受矚目 劇情雷同引發網友們正反論戰

在《魷魚遊戲》中飾演魯蛇形象主角成奇勳的韓國影星「李政宰」，揮別過去一貫的硬漢形象，給觀眾另一種全新的體驗，粉絲們紛紛留言「雖然這不是我認識的李政宰，但我也不排斥這樣的他」，但其實最受關注的卡司還是驚喜客串神秘大叔的「孔劉」！網友們紛紛留言「西裝登場，太帥了啦」，而孔劉在地鐵站搧李政宰耳光的場面，也成為標誌性的畫面之一。此外，飾演女主角姜曉的「鄭好娟」同樣受到網友們的喜愛，《魷魚遊戲》作為她的處女作，卻絲毫不比兩大男主角遜色，亮眼表現讓劇迷們直呼期待她接下來的發展。

《魷魚遊戲》6大網路熱議話題。 Social Lab社群實驗室/製圖

《魷魚遊戲》將童年遊戲帶入生存遊戲當中，雖然讓許多劇迷有耳目一新的感受，但也有網友表示無論是畫面或遊戲內容，都與2015年上映的電影《要聽神明的話》雷同，但也有網友認為「《魷魚遊戲》與《要聽神明的話》故事開端跟邏輯走向，完全是不同的兩個世界」，著重的內容與詮釋角度皆不同，還是享受每一段劇情帶來的感受最重要。

除此之外，對於如果《魷魚遊戲》移到台灣開拍會有哪些遊戲入鏡，也吸引不少網友的踴躍討論，紛紛提到台灣五、六年級生兒時常玩的團隊遊戲「過五關」、「搶國寶」，懷念表示可惜後來因為遊戲的肢體碰撞機會多，容易造成小朋友們受傷而逐漸凋零；同時，也有網友提到「大風吹啊，沒坐到椅子的直接摔死」、「跳房子、鬼抓人、紅綠燈這些算嗎？」，意外引起懷舊遊戲討論熱潮。

不管觀看過後的感想如何，最近如果沒有看過《魷魚遊戲》的朋友們，趕快跟上網友們的腳步，一起感受童年遊戲的大人玩法吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》