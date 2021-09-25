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台灣迪士尼頻道即將終止營運！網友熱議這些節目最經典

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
「飛哥與小佛」為迪士尼高討論節目 ，「米奇妙妙屋」經典台詞已成回憶。 圖片來源/unsplash
「飛哥與小佛」為迪士尼高討論節目 ，「米奇妙妙屋」經典台詞已成回憶。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

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台灣迪士尼頻道8月27日在官方臉書粉絲團發文宣布，自2022年1月1日後終止在台灣的營運，消息公布後立刻引起大眾的討論，網友紛紛留言表達不捨，表示要跟童年回憶告別了，同時也再次討論起過去常收看的經典節目。

「飛哥與小佛」為迪士尼高討論節目 「米奇妙妙屋」經典台詞已成回憶

在迪士尼播出過的節目中，以「飛哥與小佛」獲得最多網友的關注，當台灣迪士尼頻道宣布終止營運的消息一出，不少網友立刻回應「這樣我以後要去哪看飛哥與小佛」、「我每天必看的飛哥與小佛…」，顯示節目的高人氣。粉絲們除了討論卡通裡的劇情外，當中的音樂也廣受討論，如有網友問到「大家最喜歡的飛哥與小佛歌曲，又是哪一首呢?」，吸引不少民眾分享自己的愛歌，讓其他網友表示「推文有聲音」。

網友熱議9大迪士尼頻道節目網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議9大迪士尼頻道節目網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

「米奇妙妙屋」也是許多網友心中相當經典的迪士尼動畫之一，網友看到迪士尼關台便遺憾地表示「米奇妙妙屋要沒囉，感謝米老鼠與好朋友陪我度過童年」，也有父母提到「沒有米奇妙妙屋可以看了，兩個小鬼要崩潰了」，可見米奇妙妙屋受到不同年齡層的大眾喜愛；此外，洗腦的台詞也讓不少粉絲印象深刻，說到「以後沒有米奇喊著土豆的妙妙屋了」、「喔土豆要不見ㄌ⋯⋯」。

迪士尼頻道除了各式卡通動畫外，真人影集也豐富了大家的童年，其中「小查與寇弟的頂級生活」獲得最多討論，有趣的劇情讓粉絲直呼「小查與寇弟的頂級生活有夠經典」、「小時候最愛看小查與寇弟」，也有不少網友表示現今仍是忠實劇迷，說到「我現在的樂趣就是每天晚上12點看小查與寇弟的重播」。

小時候為了喜歡的迪士尼節目，往往會跟兄弟姊妹爭奪電視遙控器守在23台，看完網友的討論後，如果有點懷念那時候單純的日子，不妨在頻道正式結束前，再次打開電視看看那些陪伴妳長大的卡通吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3EIYEC

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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