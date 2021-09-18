早期的北宜公路超陰森？ 過來人喊：人做這件事最可怕

北宜公路是條連接台北與宜蘭的公路，但因公路山勢陡峭與道路彎曲，傳出許多口耳相傳的靈異故事，對此，就有網友在網路上疑惑表示「北宜公路上的『九彎十八拐』是不是超陰森？」引起許多網友熱議討論。

原PO在PTT上以「早期的北宜公路 真的三步就會碰到鬼嗎」為題分享，自己小時候看靈異節目，大家都把北宜公路說的有多恐怖多恐怖，「什麼整條路都紙錢、九彎十八拐啊，明明路是彎的，會讓你鬼遮眼看成直的，然後你就下去了」，便讓他非常好奇「有沒有早期北宜公路是不是最可怕阿？是不是三步就會碰到鬼？」

此文一出，便有許多網友出面解釋，其實「夜間行駛配上分心」是最可怕的事情，「以前一堆酒駕疲勞駕駛，根本就是夜間行駛+分心牽拖」、「現在還是會有阿，殺彎仔每天上演敲門地獄」、「現在也很多吧，重機都會騎到對向車道」、「非常可怕，許多車輛去會自動飆起速度並行駛到對向」、「對向的駕駛最可怕」。

也有許多網友開玩笑回應，「校門關的時候最可怕」、「我經過墓仔埔最怕的是野狗」、「窮比鬼可怕，窮到一個極致連鬼都怕你」、「屁孩比鬼還可怕」、「一堆閉著眼睛開車滑下去的，你說呢？」