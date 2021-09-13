鄰居去世貼紅紙避煞忘了撕 她怕爆：難怪最近運氣很差

台灣民俗舉辦喪事有許多習俗，有網友表示，住家對面中年人近日去世，等到出殯後，她媽媽發現，住家外附近的柱子被貼上一張紅紙，讓媽媽生氣大罵「怎麼沒撕掉？」她本來打算自行撕掉，卻被媽媽嚴厲制止，並告訴她「若沒有處理會很倒霉」，她這才發現最近跟老公運氣很不好，擔心就是此事釀禍。

有網友在靈異公社發文表示，住家對面的中年人月初被發現在家中去世，葬儀社人員將死者遺體抬出時，她也湊過去看熱鬧，撇見死者發黑腫脹的雙腳與大腿上的屍斑。

接著死者家人在家辦喪事，等到出殯後其他人就紛紛回到外縣市工作，那家也就沒有人居住，但客廳電燈仍24小時亮著，她出門時總能看見對面客廳亮著微光，還擺著死者遺照，讓她有點毛毛的。

該網友說，由於住家外面正好在進行水溝工程，等到完工後她拍照給家人看，媽媽卻突然說「柱子上的紅紙怎麽沒有撕掉」，她才發現那張紅紙，不知道為什麼出殯到現在過了這麼久，自己都沒有發現這張顯而易見的紅紙。

該網友媽媽生氣的說，「為什麼他們出殯時沒有把這個處理掉？」她則緩頰「那我去撕掉」，媽媽卻大聲喝止「我們不能去撕，叫那戶人家的人來處理」，並催促她聯絡村長處理，不處理的話一家人都會很倒霉。

該網友這才驚覺，近日跟老公的確運氣很差，如她將車子停在常停的停車位卻刮到盆栽、她好脾氣的老公為了簡單的工作崩潰大哭等，讓她越想越擔心，連睡覺都不安穩。

其他網友則解釋「「那張紅紙是喪家貼的是告訴死者這不是他家，一般是出殯後法師要來灑淨水，去掉那張紅紙，習俗上是這樣啦」、「紅紙是避煞！讓亡靈不要進錯家門，通常是喪家貼跟撕，有沒有撕應該沒差」、「不用這麼迷信，紅紙是那家人出於好心幫你避煞用的，自己撕掉應不會有影響」。