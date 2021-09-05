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驚！租屋簽約時「原子筆突斷水」 讓他意外發現房子是凶宅

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子到台中工作，找租屋時卻因為原子筆斷水，意外發現屋內曾出事過，照片為租屋示意圖。圖／報系資料照
一名男子到台中工作，找租屋時卻因為原子筆斷水，意外發現屋內曾出事過，照片為租屋示意圖。圖／報系資料照

買屋租屋最怕住到凶宅，或許有人不在意，但大多數人一聽到凶宅都會選擇迴避，就有一名男子被調到台中工作，因為得在外租房子，於是上租屋網尋找，後來找到一間讓他覺得不錯的物件，便與房東相約看房並簽約，沒想到卻因為原子筆斷水，讓他意外發現這間房子曾經出事過，熟知這棟大樓的網友也留言附和。

有男子在臉書「靈異公社」透露，一名男員工原本在南部工作，後來被公司派到台中，雖然沒有配給員工宿舍，但有外宿津貼，於是他就上網找租屋處，其中有間2房1廳的物件很吸引他，除了位在台中捷運旁，附近生活機能也相當方便，讓男員工趕緊跟房東約時間看房。

這名房東是位歐吉桑，雙方見面後相談甚歡，房東便帶著他進去看房。在進到警衛室廳口時，男員工發現警衛的眼神不太對勁，不過沒有想太多，但走進電梯裡卻聞到一股沒聞過的氣味，他也無法形容是什麼樣的味道。在進到房子裡頭時，男員工發現房東太太也在，並且坐在沙發上，他向對方點點頭致意，房東便帶著他去陽台看環境。

男員工對於這間房子非常喜歡，便決定當下簽約先租一年，押金兩個月，房東還告訴他「安啦，到時候你如果被調走，我會全部退你的。」不過就在準備要簽字時，原子筆卻突然斷水，男員工決定到超商去買筆，而房東覺得他很有誠意，便給了感應卡讓男員工獨自下樓去買。就在他搭電梯時，隔壁住戶有一名阿伯也進電梯，男員工先打招呼並表明自己要搬進去住，但阿伯卻很疑惑地告訴他「你去看的那一間，他老婆去年去世了。」

一席話讓男員工嚇了一跳，趕緊說「阿伯你不要亂說，我剛剛有看到房東太太，她就坐在沙發上，我有跟她打招呼」，阿伯則問「你有跟她打招呼？她說什麼？」這時男員工才驚覺房東進門後卻沒有跟自己老婆說話，而且要簽約的時候，房東太太都一個人坐在沙發上，盯著沒有打開的電視，詭異的行為讓他直冒冷汗。

阿伯還告訴他這棟大樓還發生過母子三人的命案，兇手是一名計程車司機，男員工嚇得向房東詢問，並形容房東太太的外型和穿著，這才得知房東的老婆是在沙發上猝死的，最後簽約一事也就不了了之。熟知這棟大樓的網友也留言表示早年有不少人在這裡出事，是棟相當知名的大樓，還有不少住戶都搬走。

靈異公社 凶宅

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