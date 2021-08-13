快訊

今天開始申請！勞工擴大1萬元補貼多2類人 方法一次看

社論／好大官威！官員LINE群組沒看到吳釗燮 被喊遞辭呈

拉開窗簾驚見牆壁貼「6橫線黃紙」 內行人秒懂：別緊張

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO發現窗簾底下貼著一張畫有6條橫線的黃紙。 圖／翻攝自「靈異公社」
原PO發現窗簾底下貼著一張畫有6條橫線的黃紙。 圖／翻攝自「靈異公社」

在外租屋最怕就是住到有問題的房子，因此居住前最好先檢查一下，就有一名女網友在臉書上貼文表示，她將房間的窗簾拉開後發現牆壁貼了一張黃紙，上面還有6條紅色的橫線，乍看之下很像八卦符號，讓她覺得很詭異，不過有內行人看了立刻提出解釋，認為這只是彌補風水缺處，不用太緊張。

原PO在臉書「靈異公社」貼出一張照片，她說住進公司安排的住所，住了一年後，日前打算要清洗窗簾，沒想到卻發現左側窗簾被特意用膠帶黏貼在牆上，拉開後竟看到牆面貼著一張黃紙，上面還畫有6條紅色的橫線，看似像符咒又像八卦符號，讓原PO摸不著頭緒，於是上網求助，「黃紙與符號代表的什麼意思？難道是單純的表示八卦方位？」

貼文一出，有內行人解釋，「一般會用在風水上補缺角」、「大概是房屋風水有缺，用這個來彌補風水有缺之處」、「坤為地（平整）、為均（平均、平衡）；又有聚氣平穩的說法，如果用陽宅學來說，只是求房子四平八穩、平順聚人氣」、「坤卦，五行屬土，色屬黃色，這有可能使用在房屋缺角，補卦去補這個房屋缺角；或是要克制水煞，五行土剋水，這個該方，也有可能是河流、馬路的衝向或是煞方」。

還有網友補充說明，「五行補土（地）用的，很少人直角貼上去，有種說法是，有土斯有財，用這種理論把八卦符號，放在財位我也是第一次見到，長知識了。通常道家五術風水老師，比較會用這種方式，方位還要對的很準，現在一般人都是用風水擺飾，來讓環境氣場改變，住的平順就別亂動拔，這個沒什麼傷害，只是信者恆信，心安則平順平安」。

在外租屋最怕住到有狀況的房子，因此住進去之前最好先檢查一下。 圖／ingimage
在外租屋最怕住到有狀況的房子，因此住進去之前最好先檢查一下。 圖／ingimage

靈異公社

延伸閱讀

進飯店「第一件事」要做啥？ 內行曝關鍵：沒做後悔來不及

遭爆厚顏無恥追求許藍方 吳宗憲當眾怒嗆「關我屁事」

看房赫見客廳窗戶正對電線桿「可買嗎？」 網提一方法解決

颱風又被台灣彈開？ 網憂「一年未放颱風假」背後危機

相關新聞

拉開窗簾驚見牆壁貼「6橫線黃紙」 內行人秒懂：別緊張

在外租屋最怕就是住到有問題的房子，因此居住前最好先檢查一下，就有一名女網友在臉書上貼文表示，她將房間的窗簾拉開後發現牆壁貼了一張黃紙，上面還有6條紅色的橫線，乍看之下很像八卦符號，讓她覺得很詭異，不過有內行人看了立刻提出解釋，認為這只是彌補風水缺處，不用太緊張。

辦桌經典「菜尾湯」引來兩派爭論 專家揭由來：考驗師傅功力

隨著時代演進，婚宴大多從路邊搭棚改成餐廳宴客，但傳統的「流水席」喜宴除了有滿滿的懷舊氛圍之外，總舖師的拿手菜餚更是讓人回味，其中有一道「菜尾湯」在網路上引起網友們熱烈討論，有人喜歡但也有人不愛，評價兩極。而台菜教母黃婉玲也曾出書來介紹這道菜，讓人更了解其由來。

民俗月禁忌有這些 網友熱議「納涼鬼屋」一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「民俗月」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大民俗月禁忌以及前五大鬼屋。

半夜不睡覺偷菜、把FB當日記發文！那些年的臉書10大懷舊回憶

還記得十多年前臉書（Facebook）剛推出，對於許多國中生、高中生來說是非常新奇的發明，不只可以發文向朋友分享生活，還能在臉書上玩遊戲與親朋好友聯繫感情，很多人都因此迷上臉書，一天不玩就渾身不自在。

農曆七月鬼門開 友稱帶「一物」可驅邪 網傻眼：沒用對反而出事

今年的8月8日不僅是父親節，也是農曆七月鬼門開，不少民眾會遵守禁忌並隨身攜帶護身符，讓自己心安。一名網友表示，朋友們建議他常備一個驅邪物，但是自己一直沒有信仰，有朋友甚至帶著艾草，令他相當疑惑，於是想問問網友們「有什麼隨手可得的驅邪物？」。

發毛！開場5分鐘「快不能呼吸」 陌生人喊：快離開電影院

農曆七月鬼門開，不少人憶起曾親身經歷過的毛骨悚然經驗，有一名網友就分享幾年前和朋友們去看電影，但才開場5分鐘，其中一位同行友人就感到不舒服，甚至有同影廳的陌生人要他們趕快離開，後來對方才語出驚人，表示影廳裡有很多「好兄弟」在看電影，讓她聽了簡直嚇壞了，從此也不敢再去大型電影院。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。