拉開窗簾驚見牆壁貼「6橫線黃紙」 內行人秒懂：別緊張

在外租屋最怕就是住到有問題的房子，因此居住前最好先檢查一下，就有一名女網友在臉書上貼文表示，她將房間的窗簾拉開後發現牆壁貼了一張黃紙，上面還有6條紅色的橫線，乍看之下很像八卦符號，讓她覺得很詭異，不過有內行人看了立刻提出解釋，認為這只是彌補風水缺處，不用太緊張。

原PO在臉書「靈異公社」貼出一張照片，她說住進公司安排的住所，住了一年後，日前打算要清洗窗簾，沒想到卻發現左側窗簾被特意用膠帶黏貼在牆上，拉開後竟看到牆面貼著一張黃紙，上面還畫有6條紅色的橫線，看似像符咒又像八卦符號，讓原PO摸不著頭緒，於是上網求助，「黃紙與符號代表的什麼意思？難道是單純的表示八卦方位？」

貼文一出，有內行人解釋，「一般會用在風水上補缺角」、「大概是房屋風水有缺，用這個來彌補風水有缺之處」、「坤為地（平整）、為均（平均、平衡）；又有聚氣平穩的說法，如果用陽宅學來說，只是求房子四平八穩、平順聚人氣」、「坤卦，五行屬土，色屬黃色，這有可能使用在房屋缺角，補卦去補這個房屋缺角；或是要克制水煞，五行土剋水，這個該方，也有可能是河流、馬路的衝向或是煞方」。

還有網友補充說明，「五行補土（地）用的，很少人直角貼上去，有種說法是，有土斯有財，用這種理論把八卦符號，放在財位我也是第一次見到，長知識了。通常道家五術風水老師，比較會用這種方式，方位還要對的很準，現在一般人都是用風水擺飾，來讓環境氣場改變，住的平順就別亂動拔，這個沒什麼傷害，只是信者恆信，心安則平順平安」。