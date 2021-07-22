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麥當勞30年前菜單曝光 網見「價格沒變」驚喊：當年也太奢侈

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾分享多年前的麥當勞菜單，引起網友熱議。 圖擷自facebook
有民眾分享多年前的麥當勞菜單，引起網友熱議。 圖擷自facebook

連鎖速食麥當勞於1984年進駐台灣，營運將近40年以來，菜單上的販賣品項變化不少，許多停賣商品也讓消費者相當懷念。而近日就有民眾分享一張老舊照片，稱內容為「麥當勞的第一張點菜單」，貼文曝光後，湧入逾10萬人次按讚，瞬間引起網友熱議。

原PO在臉書社團「老照片交流道」發文張貼一張老舊照片，並透露圖中的是「麥當勞第一張點菜單」。從相片中可以看見，這張菜單有別於現今速食店較常見的彩色繽紛印刷，整張紙僅以白底紅字標示，能選擇的品項也較簡略單一。

仔細觀看畫面中的資訊，可以發現這張菜單地址來自「麥當勞林森中心」，如今該店已更名為麥當勞林森一店；此外，菜單上聯絡號碼僅為7碼，而台北市於1998年就已全面升為8碼，可見這張菜單至少有20年以上的歷史。

網友們也注意到，當年販售的不少餐點，都與現今的品項有所重疊，價格卻明顯有異，包含大薯從一包32元變成55元、滿福包從41元升至50元、玉米湯從35元漲到52元等；而較令人意外的是，6塊麥克雞塊的售價維持不變、麥香魚和麥香雞漢堡，竟從當年的58元及55元，降價為今日的44元。

貼文曝光後，網友紛紛留言「這價格跟現在沒差多少，在當時應該很貴」、「以前這個價位是貴的了」、「以前吃麥當勞很奢侈，只有獎勵慶祝才有的吃」、「以前這樣算是天價」、「當年的麥當勞是高檔消費」、「價格竟然都差不多」等；有人則提到「炸雞是很後期才有，不知道這張是哪一年的」、「這相當古老，但不是第一張菜單，一開始沒有炸雞和滿福堡」。

麥當勞 速食 漢堡

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