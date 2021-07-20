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烟花颱風增強為中颱！最新路徑北修 仍不排除登陸

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小時候「喜歡颱風天」嗎？ 過來人揭經歷：整個家淹沒了

聯合新聞網 / 綜合報導
烟花颱風逐漸逼近台灣，今天下午大台北多處出現陣雨，過一會兒又出現太陽，黃昏時可見天空厚厚的雲層。 記者潘俊宏／攝影
烟花颱風逐漸逼近台灣，今天下午大台北多處出現陣雨，過一會兒又出現太陽，黃昏時可見天空厚厚的雲層。 記者潘俊宏／攝影

氣象專家、天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上指出，烟花颱風最快今天增強為中颱，襲台機會增高，不排除從北部登陸，周四起逐漸接近。對此，就有網友說明，自己小時候對颱風假都有好感，直到長大後，才知道其實颱風很可怕，便想藉此貼文詢問「有沒有人跟我一樣小時候對颱風有好感的？」

原PO在PTT上以「小時候會期待颱風天嗎」為題分享，還記得小時候颱風來，學校都停課不用上課時，爸媽就會拿出200元，讓自己去附近便利商店買自己喜歡的東西吃，然後一家都待在家裡吃零食看電視度過，所以我小時候對颱風假都有好感，直到長大後，才知道其實颱風很可怕，讓他想藉此貼文詢問「有沒有人跟我一樣小時候對颱風有好感的？」

此文一出，釣出不少和原PO有相同感受的網友，「我啊，我覺得大風大雨呼嘯好好玩」、「住邊間，鬼哭神號的風雨聲很酷」、「颱風前會去大賣場採買，可以買喜歡的零食超開心」、「開心買零食+1」、「 小時候會欸……期待點蠟燭或拿手電筒在黑暗中看書&吃泡麵」。

但也有網友分享，自己曾是颱風的受災戶，「不期待，小時候遇到納莉整個家淹沒了」、「不期待，每次造成災情颱風必停電，一停電就是一天起跳」、「小時候的颱風，電線桿沒地下化容易停電」、「想想小林村」。

烟花颱風 颱風假

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