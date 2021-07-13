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為省錢住一晚390元民宿 按冷氣遙控器出現詭異現象嚇壞她

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友訂了一間390元民宿，但住進去卻發生怪事，讓她百思不得其解。示意圖／ingimage
一名女網友訂了一間390元民宿，但住進去卻發生怪事，讓她百思不得其解。示意圖／ingimage

出遊在外通常會選擇飯店旅館，想省錢的人就會找民宿來住，但一定要慎選才有保障。一名女網友在臉書表示自己透過Airbnb訂了一間一晚390元房子，不過一開始房東把鑰匙藏起來，讓她找半天，進到房間後遇到的狀況更讓她嚇出一身冷汗

原PO在臉書「爆怨2公社」表示自己為了省錢，透過Airbnb訂了一間390元的民宿，但一開始房東好像在玩藏寶遊戲把鑰匙藏起來，讓她提著10公斤的行李取鑰匙，無奈自嘲「全身是汗感覺運動讓我開心」。進到房間後聞到濃濃的菸味，床單床罩上還有污漬、前房客留的頭髮，讓她苦笑地說感覺疫情期間民宿生意依然巔峰。

她跟客服反映後，對方也來幫忙更換整個床單罩，但此時卻發生一件讓她難以解釋的狀況。原PO說房務在裝冷氣遙控器的電池時，電視螢幕顯示轉台到7，讓她感覺好像有人在轉台，但當下她正看著房務手上拿的是冷氣遙控器，而且離電視遙控器大約100公分遠，讓原PO冷汗直流的說「那到底是誰轉台了？」

貼文讓其他人看了也背脊發涼，「床下確定沒人嗎？」、「快逃啊！晚上會有人在床邊盯著妳」、「等等，那電視誰切的？390？不得不懷疑妳住的…」、「房間有沒有特別涼？」、「空調不用開就很涼了吧」、「我也想知道是誰幫妳轉台了」、「390元一晚的，説真的我連進去看的勇氣都沒有，真的」。

Airbnb 爆怨公社 民宿

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